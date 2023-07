Ligji për kanabisin mjekësor, kimisti për Panorama TV: Kompanitë që guxuan i mbeti lënda stok në Maqedoni, ja pse!

Kimisti në një intervistë për Panorama TV ka komentuar ligjin për legalizimin e kanabisit mjekësor, ku tha kjo nisëm në Maqedoni ka dështuar pasi kushtet për prodhimin e tij janë të shumta dhe vetëm laboratori kushton deri në 5 milionë euro.









Ademi tha se kanabisi mjekësor shërben për lehtësimin e dhimbjeve jo se Lufton sëmundjen, ndërsa shtoi se për prodhimin e vajit kërkohen kushte serioze dhe pse Shqipërisë i nevojiten në vit rreth 30 litra.

Pjesë nga biseda:

Procedura e mbjelljes së kanabisit mjekësor?

Ky është një ligj i veçantë por dyzimet janë të shumta. Në aspektin ekonomik, Maqedonia ka pasur përfitime shumë të vogla, lidhen dhe me kompanitë pasi në fillim morën shumë licenca dhe në fund kanë ngelur vetëm 5, një amerikane e përpunon dhe e dërgon jashtë shtetit. Kjo është shumë e vështirë, pasi ka shumë shtete që merren me prodhim dhe është shumë e vështirë të hysh në treg dhe nëse nuk prodhon, përfitimet janë të vogla. Shqipërisë për vete i duhen 30 litra në vit, për të transportuar jashtë do i duhen më shumë. Përdoret vaji i kanabisit mjekësor, ky shtohet në kremra deri në teknologji ushqimore, ka dhe ujë që ka komponenta mjekësore. Tregtohet dhe kështu, Shqipërisë i duhen për 2.8 milionë banorë rreth 30 litra por po e lagalizon dhe për ta transportuar jashtë.

Pse kanë dështuar kompanitë në Maqedoni?

Teknologjia e prodhimit të kanabisit është shumë e shtrenjtë, ka një standard vetëm laboratori kushton 5 milionë euro, duhet të jenë me këshilla farmaceutike. Duhen kushte për mbjellje, në kushte të mbyllura dhe kushte klimatike të ndryshme. Gjithçka që mbillet duhet të jetë e numëruar dhe në monitorim nga kamera, problem mbetet mbajtja e këtyre kushteve. Shumë magazinave i ka mbetur lënda stok. Vaji përdoret për lehtësim të dhimbjeve, jo se largohet sëmundja.