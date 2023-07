Lorenc Vangjeli tregon bisedat me Ahmetajn pasi SPAK i kërkoi Kuvendit arrestimin e tij: Ka vendosur të…

Kërkesa e SPAK drejtuar kuvendit për arrestimin e zëvendëskryeministrit Arben Ahmetajt është kthyer në temën e ditës në vendin tonë.









Gazetari Lorenc Vangjeli tha se ka biseduar disa herë dje në telefon me ish-zv.kryeministrin Arben Ahmetaj për të cilin SPAK i kërkoi Kuvendit heqjen e mandatit për ta arrestuar për aferën e inceneratorëve.

Vangjeli tha se Ahmetaj ka vendosur që të sillet si luftëtar, duke nënkuptuar se do të mbrojë veten përballë akuzave.

“Po të shohësh me vëmendje, komunikimi formal i tyre është normal edhe Rama edhe Ahmetaj. Thelbi ishte, ndarja e të dyve dhe fakti që fatet e tyre ishin të ndara. Legjenda urbane që Ahmetaj ka dorëzuar dosjen e inceneratoëve te opozita, është përsëritur aq shumë sa edhe Ahmetaj vetë do ta ketë të vështirë ta besojnë. Në fakt nuk është kështu. Mund të mos jetë vetëm një burim por disa”, tha Vangjeli.

“Ndërkohë, si shumë përrenj të vegjël që kanë mbushur me ujë lumin e madh, që ka paracaktuar fatin e Ahmetajt. Vura re edhe një sondazh që në fillim e konsideronte gati 90% të bindur në fajësinë e tij. Fajësia është si komunikimi. Ndarja e Ramës me Ahmetajn ishte ndëshkimi i parë, moral dhe politik. Unë kam komunikuar disa herë sot me z. Ahmetaj nga pozicioni im si gazetar dhe vura re diçka që është krejt e kundërt nga ajo që mendojmë. Përballë fatit të tij, ai ka vendosur të sillet si luftëtar. Është i bindur në pafajësinë e tij. E njoh dosjen, kam folur me aktorë dhe faktorë. Dy pikat e dosjes janë jo firmat, sepse firma e tij ka munguar në të tre proceset. Në rastin e Elbasanit nuk ka qenë fare në mbledhjen e qeverisë. Dy janë pikat kryesore, vila në Hamallaj dhe vila në Palasë. Për vilën në Hamallaj, transaksionet janë bërë në rrugë bankare, të siguruara nga bashkëjetuesja e tij dhe familja e saj dhe nje pjesë nga të ardhurat e saj personale. Vila në Palasë, ka patur një dëshmitar”-tha Vangjeli.