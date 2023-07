“Shkarkimi i Kolelës ishte i çuditshëm”, Bylykbashi për “Panorama TV”: Grezda pika kyçe e Partizanit, ja parashikmi për duelin me BATE-n

Ish+futbollisti i Partizanit, Dorian Bylykbashi ka qenë i ftuar ditën e sotme në emisionin sportiv “Panorama Sport”, në “Panorama TV”. Përmes një lidhje Skype ai foli për duelin e sotëm të demave me BATE Borisov. Ishi i Partizanit gjithashtu u ndal dhe tek merkato e verës teksa tha se Grezda mund të bëjë diferencën sonte nëse do të jetë titullar.









“Championsi është kompeticioni më i mirë për të luajtur dhe shijuar. Duhet të jetë një sfidë e kujdesshme, uroj që djemtë tanë të bëjnë një ndeshje të mirë dhe të kenë sukses. Shpresoj që të ketë tifozeri të shumtë në stadium. Duhet ta marrim me qetësi, të kontrollojnë lojën, nuk duhen të jenë të tensionuar, çdo duhet të jetë në kontroll, do të ketë raste të mira. Zekiç do rezultat. Tifozeria e Partizanit do të jetë e shumtë, fusha është e mirë, shpresoj që demat të bëjnë një ndeshje të mirë dhe uroj që të marrin një rezultat pozitiv.

Është kohë e gjatë të luash pas 6 vitesh, shpresoj që ekipi të ketë pasur kohën e duhur. Grezda mund të jetë pika kyçe në këtë duel nëse është në formën e duhur, shpresoj që grupi të bëj një ndeshje të mirë. Zekiç është trajner me eksperiencë, edhe pse 1 muaj punë nuk është as shumë as pak, ndeshjet vajtje ardhje kanë ndikim tjetër, nëse dalin keq sot atëherë duhet të bëjnë më të mirën ndeshjen e ardhshme. Duket se Partizani ka bërë një merkato të mirë, janë emrat të mëdhenj ata që kanë afruar.

Nga jashtë smund të flas, ok Kolela doli kampion por ndoshta diçka nuk shkoi mirë, por ndoshta periudha janar-shkurt ka ndikuar, është e çuditshme të heqësh trajnerin kampion. Këtë vit ikën tre lojtarët kryesorë në janar, është e vështirë që të gjesh të tjerë dhe ti zëvendësosh. Shanset janë 60 me 40 për Partizanin, uroj një fitore të pastër, besoj 2-1 për ne.

Tirana ka kundërshtar të fortë, por ka një ekip shumë të mirë dhe një trajner të mirë si Orges Shehi, uroj që ekipet shqiptare të dalin sa më mirë. Nëse Grezda është stërvitur shumë mirë mund të jetë titullar. Nuk besoj se do të ketë ndryshime të mëdha në formacion”, deklaroi ai.

PANORAMASPORT.AL