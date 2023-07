Zakoni i natës që dëmton spermën

Rezultatet paraprake të një studimi të ri të botuar në revistën ‘Sleep’ tregojnë se ekspozimi më i madh ndaj dritës së emetuar nga pajisjet elektronike pasdite dhe në mbrëmje shoqërohet me cilësi të dëmtuar të spermës.









Përqendrimi i spermës, lëvizshmëria dhe lëvizshmëria progresive, aftësia e spermës për të ‘notuar’ siç duhet, ishin më të ulëta dhe përqindja e spermatozoideve të imobilizuara, të cilat nuk ishin në gjendje të notonin, ishte më e lartë te burrat që raportuan se përdornin smartfonin dhe tabletin e tyre gjatë natës.

Studiuesit mblodhën mostra sperme nga 116 burra të moshës 21-59 vjeç, të cilët po i nënshtroheshin testit të fertilitetit në atë kohë. Pjesëmarrësit plotësuan pyetësorë në lidhje me zakonet e tyre të gjumit dhe përdorimin e pajisjeve elektronike.

“Përdorimi i telefonave inteligjentë dhe tabletëve pasdite dhe në mbrëmje shoqërohej me cilësi të dëmtuar të spermës. Përveç kësaj, përdorimi i telefonit inteligjent në pasdite, përdorimi i tabletave në mbrëmje dhe shikimi i televizorit në mbrëmje u shoqëruan të gjitha me përqendrim të dëmtuar të spermës. Për njohuritë tona, ky është studimi i parë që raporton këto lloj lidhjesh midis cilësisë së spermës dhe kohës së ekspozimit ndaj dritës me gjatësi vale të shkurtër të emetuar nga mediat dixhitale, veçanërisht telefonat inteligjentë dhe tabletët, pasdite dhe mbrëmje,” thotë autori kryesor. Amit Green, nga Instituti i Gjumit dhe Lodhjes në Qendrën Mjekësore Assuta në Izrael.

Më në fund, studimi gjeti një lidhje midis kohëzgjatjes më të gjatë të gjumit dhe numrit më të lartë të spermës dhe lëvizshmërisë më të madhe progresive. Në të kundërt, më pak gjumë u shoqërua me cilësi më të keqe të spermës.