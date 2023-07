“Minoritet dhe media nuk duhet të preken”/ Shqipëria merr kritika nga deputetët e Parlamentit Europian

Diskutimet e sotme në Parlamentin Europian për Shqipërinë, prekën disa nga temat adekuate në vend. Grupimet e ndryshme të eurodeputetëve pasi dëgjuan fjalën e raportueses për Shqipërinë, Isabel Santos vurën në dukje pikat kyçe ku duhet të reformohet Shqipëria.









Më poshtë diskutimet e plota

David Lega Kristian Demokrat

Vitin që kaloi Bashkimi Europian hapi negoicatat me Shqipërinë, por qëina pjesë e BE nuk duhet të jetë një proces i lehtë dhe i shpejtë. Rruga për në BE duhet të kalojë nga modernzimi dhe fuqizimi i shtetit të së drjetës, por edhe forcim të stabilitetit të brendshëm. Mendoj se për Shqipërinë janë disa çështje kruciale të cilat kanë nevojë për shqyrtim:

Së pari nevojitet një politikë e jashtme e përbashkët për sa i përket përgjigjes se agresionit rus në Ukrainë.

Brenda vendit shumë reforma janë të nevojshme. Njëra ka të bëjë me lirinë e medias dhe të shprehjes. Dhuna ndaj gazetarëve duhet të ndalojë. Drafti dhe legjilacioni për reformimin e medias online është i papranueshëm.

Ilhan Kyuchyuk eurodeputeti i Aleancë së Liberal Demokratëve

Vendi ka demonstruar disa angazhime strategjike. Kjo lidhet me situatën me partitë politke. Por vendi ka nevojë për marrëdhëni të mira me fqinjët. Ky angazhim tregon momentin e harmonisë për tërë rajonin.

Mick Wallace nga grupimi i të gjelbërve, fokusohet tek liria e medias dhe lufta ndaj krimit të organizuar. Me rëndësi paraqitet nevoja për mbrojtjen e minoriteteve. Ndasitë mes partive politike janë të zakonshme atje. Kur vjen puna tek mbrojtja e fëmjeve dhe dhuna e brendshme, vendi ka shumë për të bërë.

Angel Dzhambazki Grupoimi i Konservator Reformist

Ka shumë vullnet për të bërë progres. Besojmë se dy vendet, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, nuk duhet të trajtohen njësoj. Shqipëria duhet të bëjë reforma. Amnistia fiskale është një rrezik dhe duhet marrë në shqyrtim. Tirana duhet të reformojë se ka vullnet të mirë për të bërë reforma dhe luftën ndaj krimit dhe korrupsionit duhet ta forcojë. Njohjen e minoritetve dhe sidomos ato bullgare janë mëse të nevojshme.

Anna Bonfriscko Grup9imi Demokatik dhe Identitar

Shqipëria dhe BE ka një histori të përbashkët. Dua të flas për kontributet që Shqipërisë, pasi ajo ka dhënë në shtetin e së drejtës. Ajo ka kontribuar për luftën kundër Rusisë në Ukrainë. Duam një partnership të ri me atë vend. Europa pa nevojë për Ballkanin.

Fabio Castaldo Grupimi i pannashëm

Liria e medias dhe lufta kundër korrupsionit është gjëja më e rëndësishme. Tani më shumë se kurrë zgjerimi me Ballkanin Perëndimor është më i nevojshëm. Shqipëria ka qenë pjesë e sulemve dhe intimidimit të shteteve jo miqësore.

