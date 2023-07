Aktori legjendar Harrison Ford mbushi 81 vjeç!

Është fundi i viteve 1960 dhe një burrë 28-vjeçar po punon me ethe, duke bërë punë të ndryshme zdrukthtari në shtëpinë e regjisorit Francis Ford Coppola.









Coppola e njeh si aktor Harrison Ford, i cili tashmë është i martuar me Mary Marquardt, ka dy djem, por nuk ka arritur në Hollywood.

I frustruar me rrotullat që iu dhanë dhe me detyrimet për të vrapuar, ai u mor me artin e zdrukthtarisë në mënyrë që familja e tij të kishte të ardhura të qëndrueshme.

Nuk e imagjinonte në atë kohë që disa vite më vonë, falë njohjeve si ajo e Coppola-s, do të merrte rolin e kontrabandistit inteligjent Han Solo në trilogjinë legjendare të George Lucas “Star Wars”.

Ajo që e bëri një yll të Hollivudit me një karrierë të lakmueshme dhe role si ai i Indiana Jones por edhe një jetë personale që numëronte tre martesa, dy divorce, pesë fëmijë dhe një përplasje avioni shumë të rëndë.

Nga filozofia në aktrim

Sot aktori i famshëm mbush 81 vjeç, duke shijuar triumfin e rikthimit të tij të fundit në film si profesori i arkeologjisë Indiana Jones.

Mund të mposhtni gjithçka, por jo kohën dhe Harrison Ford e di mirë këtë, prandaj vendosi të mbyllë rrethin e tij si Indy, por jo rrethin e aktrimit.

Një rreth që u hap në vitin 1964, kur djali i John William Ford dhe gruaja e tij Dorothy qanë për herë të parë, në një maternitet të Çikagos.

Me rrënjë irlandeze dhe hebreje, ai u rrit si katolik dhe vite më vonë në një intervistë që dha ai bëri shaka për origjinën e tij duke thënë: “Si burrë jam ndjerë gjithmonë irlandez, ndërsa si aktor jam ndjerë gjithmonë hebre”.

I turpshëm si fëmijë, Ford studioi Filozofi në Kolegjin Ripon në Wisconsin dhe në vitin e tij të fundit zgjodhi të merrte një klasë teatër dhe aktrimi, duke shpresuar të kapërcejë ndrojtjen e tij.

Në atë kohë ai është shumë i dashuruar me kolegen e tij Mary Marquardt, me të cilën u martua në vitin 1964 dhe ishte ajo që e mbështeti kur vendosi të provonte fatin në Hollywood.

Ata u zhvendosën së bashku dhe udhëtuan krah për krah për pesëmbëdhjetë vitet e ardhshme, ndërsa Harrison Ford zhytet në ujëra të paeksploruara, duke kërkuar pushimin e madh, ashtu si shumë të rinj të tjerë.

Dhe pastaj erdhi Han Solo

Ai nënshkroi kontratën e tij të parë të aktrimit me Columbia Pictures për 150 dollarë në javë për t’u shfaqur në role të vogla.

Ai në fakt bën paraqitjen e tij të parë në film kur luan për vetëm tridhjetë sekonda në “Dead Heat on a Mary-Go-Round” në vitin 1966, vit kur bëhet baba për herë të parë.

Pasuan role të tjera të vogla, por ai fitoi më shumë para si marangoz, roli i tij i parë i dukshëm erdhi në 1973 në American Graffiti të George Lucas.

Regjisori nuk e harron të riun simpatik dhe katër vite më vonë kur kërkon aktorë për “Star Wars” thërret Harrison Ford, për atë që do të rezultojë të jetë roli i jetës së tij.

Kur filmi del në kinema, krijon një furi dhe Ford, i cili luan kontrabandistin e sofistikuar Han Solo, etiketohet automatikisht një yll.

Propozimet fillojnë të bien si shiu, jeta e tij ndryshon dhe gjithçka që jeton nuk e lë pa ndikuar martesën e tij, pasi në vitin 1979 ai divorcohet nga Mary pa zhurmë.

Vite më vonë, ylli i tij në filmin legjendar të Lucas – i pari i trilogjisë – Carrie Fisher do të zbulojë në autobiografinë e saj se 19-vjeçari i atëhershëm dhe 33-vjeçari Ford ishin së bashku për tre muaj.

Por ai e bëri të qartë se nuk ishte guri i skandalit për divorcin e parë të aktorit, të cilin ai e bëri i vetëm për tre vitet e ardhshme.

Triumfi i fundit

Kur Steven Spielberg prezantoi filmin “Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark” në vitin 1981, atij nuk iu desh shumë kohë për të gjetur Harrison Ford, si më idealin për rolin e arkeologut aventurier.

Aktori i cili tashmë luan në vazhdimin e “Star Wars” i thotë menjëherë po regjisorit të famshëm kur lexon skenarin e një filmi që është cilësuar si një nga më të mirët e të gjitha kohërave.

Triumfi sigurisht që do të sjellë edhe vazhdimet e pritshme me Indin që përpiqet të zbulojë edhe gralin e shenjtë, duke u identifikuar plotësisht me rolin, kapelën e tij dhe kamxhikun legjendar që mbante.

Në planin personal, në vitin 1983 ai do të identifikohet plotësisht me skenaristen Melissa Mathison, me të cilën do të martohet në pranverën e po atij viti.

Ata do të qëndronin së bashku deri në vitin 2000, do të kishin një djalë dhe një vajzë dhe çifti do të divorcohej katër vjet më vonë, kur ylli i Fordit ishte në kulmin e tij.

Megjithë triumfet komerciale ai do të nominohej për një Oskar vetëm një herë, kur luajti në filmin “Dëshmitari” ku luajti një polic që mbron një djalë të vogël amish që dëshmoi një vrasje dhe nënën e tij.

Skenat më ikonike të Indiana Jones

Aktivisti dhe rrëzimi i avionit

Një shpirt i shqetësuar, ylli i famshëm ishte një nga të parët që ngriti ndërgjegjësimin për pasojat mjedisore dhe u bë një mbështetës i flaktë i veprimit mbi ndryshimin e klimës që kërcënon planetin.

Në të njëjtën kohë, në mesin e viteve ’90, ai mori patentën e pilotit të avionit, duke përfunduar kursin që kishte filluar më herët.

Avioni i parë që bleu në vitin 1996 ishte një Gulfstream II i përdorur, i ndjekur nga të tjerë, kryesisht modele të vjetra për të cilat kishte një pasion të madh.

Dy vjet më vonë, në moshën 56-vjeçare, ai u shpall mashkulli më seksi në botë nga revista People dhe ishte mashkulli i dytë më i vjetër që fitoi këtë titull.

Por ai fitoi diçka shumë më të rëndësishme në vitet në vijim, mirënjohjen e njerëzve të cilët i shpëtoi duke fluturuar me helikopter dhe duke sfiduar të gjitha rreziqet.

Në korrik 2000 ai shpëtoi një alpiniste femër, Sarah George, dhe po atë vit ishte ai që gjeti dhe përfundimisht shpëtoi 13-vjeçarin Boy Scout Cody Clawson, i cili kishte humbur në një pyll pranë Parkut Kombëtar Yellowstone.

Kurora e tretë e Indy-t erdhi në vitin 2010 dhe dashuria e zemrës së tij ishte bashkë-ylli i tij Calista Flokart, me të cilin ai pati një lidhje afatgjatë ndërsa pranoi si të tijën djalin që kishte birësuar në vitin 2001 si të dashurën e tij.

Harrison Ford diskuton përplasjen e avionit të tij

Pesë vjet pas martesës ai përjetoi ndoshta momentin më të vështirë të jetës së tij, kur avioni me të cilin udhëtonte u rrëzua në Santa Monica të Kalifornisë, për shkak të problemeve mekanike, tetëqind metra para pistës.

Ford pësoi një thyerje të legenit dhe kyçit të këmbës, u shtrua në spital për disa ditë dhe u shërua pas disa muajsh, pasi siç thanë miqtë e tij me shaka, Indiana Jones kishte kaluar shumë më keq.