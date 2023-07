“Bishat që do vijnë në datën 30 do na dëmtojnë”/ Tomor Alizoti ironizon rikthimin e Lulzim Bashës: Vjen si Zelensky!

Deputeti demokrat Tomorr Alizoti ka ironizuar rikthimin e Lulzim Bashës, i cili rikandidon për kreun e PD-së më 29 korrik.









I ftuar në Panorama TV, Alizoti u shpreh se “këto bishtat që do vijnë me 30 do na dëmtojnë”.

Tomorr Alizoti: “Sot opozita është e domosdoshme, por është e ndarë në 3 blloqe. Pa ardhur edhe ai në mes të vapës që do bëhet kryetar. Ka ardhur në mes të vapës ai do të bëhet kryetar, ai nuk punon në opozitë, nuk erdhi të thotë dy fjalë atje, është Sandokani nga deti, do bëhet edhe ai, ky që është kryeministër ikën në det dhe ky do vijë me 29, ne të tjerët themi diçka që mendojmë. Jemi në një kaos total e cila i shërben autokracisë. Do zgjidhet kryetar partie në kokërr të vapës, me 30 korrik vjen Zelensky në krye të PD-së, është ushtarak nga natyra, fighter (luftëtar).

Me këto bishtat që do vijnë me 30 do na dëmtojnë, e shikoj dëmin më të madh, e shikoj dëmin në nivel kombëtar”.