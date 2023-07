SPAK kërkon arrestimin e Arben Ametaj, nis seanca e posaçme në Kuvend

Kuvendi i Shqipërisë ka nisur seancën e posaçme plenare ku do të diskutohet kërkesa e SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt.









Ditën e Sotme Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në një seancë të posaçme parlamentare, ku pritet të miratohet kërkesa e SPAK për arrestimin e ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj. Pas orësh debate e tension në seancën e djeshme, me këmbënguljen e Partisë Demokratike u ra dakord që kërkesa e SPAK të diskutohej ditën e sotme në orën 10:00, ndonëse ishte parashikuar për të hënën.

Me miratimin e kërkesës së SPAK, Arben Ahmetajt i hiqet përfundimisht imuniteti si deputet dhe i hapet rrugë arrestimit, ndonëse deri më tani ende nuk dihet se ku ndodhet ish-kryeministri, i cili është larguar nga Shqipëria. Vetë Partia Socialiste ka deklaruar se s’do të bëhet mburojë e Ahmetajt dhe asnjë zyrtari të korruptuar.

Në një reagim të parë, që pas kërkesës për arrestim, Arben Ahmetaj ka mohuar çdo akuzë që është ngritur ndaj tij duke thënë se do të flasë vetëm kur të gjithë të kuptojnë se s’ka asnjë lidhje me procedurën. E madje, ai ka thënë se do të dalë kur e vërteta të marrë rrugë.