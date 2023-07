Vetëm me të mbathura dhe brenda një tende në Bjellorusi, mediat ruse shfaqin imazhin e Prigozhinit

Yevgeny Prigozhin u pa për herë të fundit në publik në ditën e kryengritjes në Rostov-on-Don, Rusi.

Që atëherë, nuk dihet ku ndodhet shefi i grupit mercenar rus, Wagner.

Pas përfundimit të rebelimit njëditor, Alexander Lukashenko njoftoi se ishte rënë dakord që ai të shkonte në Bjellorusi. Megjithatë, nuk dihet se ku ka shkuar dhe ku ndodhet tani.

Disa ditë më parë, Kremlini konfirmoi se disa ditë pas kryengritjes, Putin dhe Prigozhin u takuan në Kremlin.

Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in (allegedly) Belarus. pic.twitter.com/MNXSBhffui

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2023