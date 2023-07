Aventura në SHBA po shkon keq, futbollisti i Italisë është pranë kthimit në Serinë A

Aventura e Federiko Bernardeskit në SHBA duket se do të marrë fund shume më shpejt se sa mendohej. Futbollisti 29-vjeçar i cili fitoi Euro 2020 me Italinë, është gati të bëjë prapakthehu në Serinë A pasi eksperienca e tij te Toronto nuk ka qenë ndër më të mirat.









Edhe pse kishte shkuar me shumë bujë atje nga radhët e Juventusit, Bernardeski nuk ia doli të ndihmonte ekipin për arsye dëmtimesh apo edhe disiplinore, duke luajtur vetëm 34 ndeshje e shënuar 11 gola në 2 sezone.

Problemet e krijuara së fundmi, me përplasjet me tifozët dhe drejtuesit e skuadrës, kanë bërë të qartë se ai nuk do të vazhdojë më te Toronto. Për të në Itali ka shfaqur shumë interes Monza, me Adriano Galianin i cili i ka ofruar mundësinë që të kthehet e të luajë rregullisht titullar në radhët e kësaj skuadre për të rifituar edhe vendin në kombëtaren italiane.

