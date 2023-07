Dolph Lundgren/ Ivan Drago i “Rocky” u martua me të dashurën e tij në Mykonos

Dolph Lundgren, aktori i njohur si Ivan Drago nga “Rocky IV” i vitit 1985 dhe “Creed II” i vitit 2018, duket se ka lidhur martesë me të fejuarën e tij, Emma Krockdall, të premten (14 korrik).









Lundgren, 65 vjeç, u pa me pushime në Mykonos me të fejuarën dhe dy vajzat, Aida, 27 vjeç dhe Greta, 21 vjeç.

Gjatë pushimeve të tyre luksoze, Ida ndau foto në Instagramin e saj nga ajo që dukej si një festë për të festuar dasmën e babait të saj dhe Krocdal.

Në një foto, Lundgren dhe trajneri personal, të cilin disa raportojnë se e listojnë si 25-vjeçare dhe të tjerë si 27-vjeçare, duken të dy duke mbajtur unaza martese.

Çifti i lumtur, të veshur me të bardha, ishin të gjithë të buzëqeshur teksa aktori kishte një puro në gojë dhe tregonte me gisht Krocdal, ndërsa ajo e shikonte me butësi.

Fotoja u shoqërua me një zemër të bardhë dhe një emoji të kishës së dasmës me llogaritë e tyre në rrjetet sociale të hakuara.

Një video tregonte një grup të vogël njerëzish që kërcenin dhe këndonin pranë një pishine me pamje nga Mykonos me mbishkrimin: “Urime”.

Pamjet e tjera përfshinin një shfaqje të madhe fishekzjarre dhe Lundgren duke luajtur i lumtur në bateri bongo me gruan e tij të re duke kërcyer së bashku.

Të enjten, Lundgren dhe Krockdall ngarkuan një foto të tyre duke pozuar pranë një pishinë në ishull, të cilën e shpërndanë në mediat sociale.

Në mbishkrim shkruhej: “Nesër është dita”, Mykonos, me një emoji me zemër të kuqe që parashikon ngjarjen e gëzueshme.

