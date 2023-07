Ekspertët: Si ndryshon intimiteti në çift nga mosha 20 deri 40 vjeç

Si ndryshon intimiteti mes moshës 20 dhe 40 vjeç?









Sipas asaj që doli nga një studim i kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Mendor (NIMH), truri i njeriut nuk do të ishte plotësisht i pjekur të paktën deri në moshën 25 vjeçare. Në veçanti, korteksi paraballor midis moshës 15 dhe 20 vjeç vazhdon të piqet. Është pikërisht kjo pjesë e trurit që na lejon të zhvillojmë strategji afatgjata, të marrim përsipër pasojat e mundshme të vendimeve tona, të mbajmë larg impulset dhe të krahasojmë rrezikun dhe shpërblimin. Por zhvillimi i trurit nuk ka përfunduar ende… Midis moshës 20 dhe 25 vjeç, secili prej nesh është ende mjaft i sugjerueshëm dhe kështu vendimet e të gjithëve ndikohen në mënyrë të pashmangshme nga fantazitë dhe besimet e njerëzve të tjerë, të cilat kanë një ndikim të madh në zgjedhjet individuale. Pas moshës 25 vjeçare e kështu me radhë deri në moshën 30 vjeçare, fillojnë të dalin një sërë pyetjesh “ekzistenciale”.

Për t’u rritur së bashku, një çift duhet të kapërcejë 5 nivele të intimitetit : sipas psikologëve. Shumica e të rinjve të moshës 26 deri në 30 vjeç ndalen në nivelin e dytë, më së shumti në nivelin e tretë. Është një fazë ku filloni të distancoheni nga mendimet e njerëzve të tjerë, duke larguar mendimet dhe bindjet e të tjerëve. Përkundrazi, ju i jepni përparësi vetes dhe filloni të dëgjoni më shumë egon tuaj .

Po intimiteti seksual?

Mosha mesatare e nuseve është rritur në 28 dhe arrin në 30 për meshkujt. Tani seksi paramartesor është normal dhe nuk është më një zakon i rrallë, ndonjëherë i theksuar negativisht. Pra, në ditët e sotme, është po aq e zakonshme që “përparimet” seksuale të ndodhin përpara se njerëzit të arrijnë intimitetin e vërtetë.

Është kjo situatë që krijon një ndjenjë false “kimie” mes partnerëve. Shpesh kjo harmoni e dukshme shtyn shumë çifte të martohen, por mund të jetë një vendim i nxituar, i realizuar “me dritat e fikur”, pa e ditur realisht në thellësi se kë kemi zgjedhur të kemi pranë.

Megjithatë, me kalimin e moshës, gjërat ndryshojnë. Nga mosha 30 deri në 40 vjeç filloni të shikoni brenda vetes dhe u jepni gjithnjë e më pak peshë opinioneve të të tjerëve . Fitoni më shumë besim në veten tuaj dhe sqaroni se çfarë dëshironi nga një marrëdhënie , qoftë profesionale apo personale. i Zbuloni se intimiteti është një udhëtim që duhet shijuar me durim dhe mund të pushtohet vetëm me kalimin e viteve. Mund të jetë e frikshme në fillim, sepse të gjithë jemi ndjerë të refuzuar ndonjëherë. Megjithatë, me kalimin e kohës, mësoni të “ndizni dritat”: shikoni brenda vetes dhe dashuroni veten pa kushte , duke pranuar edhe të metat tuaja./ Psikologjia