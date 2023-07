Fotot nga paparazzi/ Gjithmonë e kuruar dhe elegante, vapa “detyron” Vera Grabockën të ndryshojë stil! Fotografohet me tuta sportive dhe bluze në rrugët e Tiranës

Vera Grabocka, veç angazhimeve në karrierë, për mediat ka qenë përherë një personazh mjaft interesant. Për të gjithë konsiderohet si një imazh i kuruar që shfaqet gjithnjë në formë perfekte fizike. Për zonjën e ekraneve shqiptare, koha ka ndaluar, duke ardhur gjithnjë me një pamje mjaft rinore.









E nëse do të kishte diçka që padyshim e identifikon, do të ishin veshjet e ngushta që ajo zgjedh. Thuajse gjithnjë, regjisorja mban veshur pantallona të ngushta, si për të treguar se gëzon format perfekte. Por temperaturat e larta, apo një ndryshim stili, ka bërë që këtë herë Vera të vijë ndryshe.

Paparaci ynë e ka fotografuar në qendër të Bllokut, ku ajo zgjedh të kalojë pjesën më të madhe të kohës, vetëm se këtë herë me një look ndryshe. Me pantallona të gjera të bardha dhe një bluzë të gjerë.

Një ndryshim ky pak i befasishëm për regjisoren, e cila vështirë se për vite me radhë e kemi parë me të gjera. Këto ditë, janë ditë pushimi për të dhe familjen e saj, pas angazhimit që ajo pati si regjisore, por edhe si familjare, fundjavë e shkuar, ku bashkëshorti i saj, Timo Flloko, mbajti një event në Butrint.

Fundjavën e kaluar Timo Flloko mblodhi yjet në Butrint, duke krijuar emocione hyjnore për të gjithë të ftuarit e natës. Linda Flloko, vajza e vetme e Timo Fllokos dhe Vera Grabockës, ndonëse gjithnjë ka zgjedhur të rrijë larg vëmendjes mediatike dhe ekranit, nuk kishte si të mungonte në qytetin antik të Butrintit, në një natë magjike dedikuar të atit. Linda mori rolin e të atit dhe surprizoi të gjithë të pranishmit në Butrint.

Ajo u shfaq në skenë me një fustan të bardhë të gjatë dhe interpretoi disa vargje nga poezia “Zogjtë”. Teksa ata recituan si babë e bijë, ky moment drithërues ishte akoma më i veçantë për Vera Grabockën, e cila dukej plot emocion duke i ndjekur na regjia. Linda kishte udhëtuar nga Kalifornia ku dhe jeton për të qenë prezente në këtë natë të veçantë për familjen.