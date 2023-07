Rita Ora rrëfen emocionet që përmbledh albumi i saj i ri: Është si ditari im i viteve të fundit

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, më në fund ka publikuar albumin e saj të ri e njëherësh të tretin në karrierë, i titulluar “You & I”, i cili për të është ditari i viteve të saj të fundit.









“Ditari im i viteve të fundit”, kështu e ka përshkruar Rita Ora albumin e saj të ri “You & I”.32-vjeçarja me origjinë shqiptare, ylli i popit dhe një personazh i njohur ndërkombëtarësh po feston karrierën e saj të deritanishme, si dhe dashurinë e saj me regjisoren e Zelandës së Re Taika Waititi, e martuar gushtin e kaluar.

Në një intervistë Rita Ora është rrëfyer si kurrë më parë për çdo dimension të jetës, duke filluar nga familja, karriera dhe dashuria.

Sa i përket karrierës, për të cilën ajo është e dashur nga publiku ndërkombëtar, këngëtarja tha se albumi i saj i fundit është gjithçka ka përjetuar së fundmi.

“Vërtet fillova të mbaj ditarë: jeta ime ka ndryshuar shumë vitet e fundit dhe kështu doja të kapja momente dhe t’i ndaloja në kohë. Më pas këto mendime dhe koncepte u bënë këngë dhe ishte mjaft sfidë si kantautor, mësova aq shumë për të gjithë krijimin e një disku. Gjeta guximin të përfshihem në çdo aspekt dhe ishte e mrekullueshme të zbuloja se çfarë artiste jam sot. Ndihem si një artiste e kompletuar. Unë jam në industri për më shumë se 10 vjet tani, kam mësuar, parë dhe bërë shumë. Në regjistrim doja të riprezantoja veten duke përdorur fjalët dhe tregimet e mia. Unë me të vërtetë besoj se, pavarësisht modës, artistët që zgjasin janë ata që janë vërtet të sinqertë me veten”, tha Rita.

Sa i përket zhanerit që ajo preferon më tepër, këngëtarja u shpreh se pëlqen gjithçka që përfaqëson muzikën.

“Unë dua gjithçka dhe nga këtu lindi dashuria ime për muzikën. Si adoleshente kërceja nëpër klube të nëndheshme, mbaj mend djersën në fytyrë dhe ndjenjën e çlirimit. Dhe ishte komuniteti Lgbtqia+ që më prezantoi në këtë botë të kërcimit dhe elektronikës: shkoja në festa dhe u ndjeva i mirëpritur, i pranuar dhe i mbrojtur. Kjo është edhe arsyeja pse kam punuar me shumë DJ në të kaluarën” tha Rita”.

E teksa u pyet nëse tekstet e saj i dedikohen bashkëshortit, këngëtarja tha se i ka kënduar gjithmonë dashurisë.

“Kam kënduar gjithmonë për dashurinë dhe nuk do të ndalem së kënduari. Por në këtë rast është edhe eksperienca ime dhe të gjej veten duke e jetuar atë për herë të parë realisht. Doja të ndaja ndjenjat e mia me fansat sepse ndoshta ata lexojnë atë që shkruhet për mua pa e kuptuar vërtet se çfarë po ndodh, kështu që doja ta shpjegoja me fjalët e mia”.

“Botët tona janë shumë të ngjashme dhe në të njëjtën kohë shumë të ndryshme: ai bën filma dhe unë bëj muzikë, por ka shumë ngjashmëri krijuese dhe për mendimin tim, duke qenë regjisor, ai është shumë i mirë me detajet. Kështu që ne e ndihmojmë njëri-tjetrin shumë mirë, e mbështesim dhe e respektojmë njëri-tjetrin. Kemi qenë miq për kaq shumë vite përpara se të ishim bashkë, kemi humor të ngjashëm dhe kur punojmë dhe na shihni bashkë në skenë, për fat na del kush jemi edhe në jetën e përditshme. Ka kuptim që ne të bashkëpunojmë herë pas here dhe shpresojmë të jemi në gjendje ta bëjmë përsëri, nëse projektet e duhura janë në vend.”

Sa i përket origjinës së saj, Rita Ora dha një mesazh shumë të bukur për të gjithë shqiptarët tashmë të famshëm në botë.

“Nuk mungoj t’ia kujtoj kurrë: kam emigruar në Britaninë e Madhe kur isha një vjeç dhe tani që ka kaluar disa kohë, është mirë të shohësh që ka yje të tjerë të estradës që vijnë nga të njëjtat vende, mendoj për Dua Lipën, Beben. Rexha apo Ava Max: është dëshmi se këto vende që janë copëtuar nga konflikti janë plot me talent, jetë dhe njerëz të jashtëzakonshëm që mund të kenë karriera të mrekullueshme nëse u jepet mundësia. Është mirë të shohësh se po ndodh”.