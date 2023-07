Shakira ‘një natë’ me Jimmy Butler në Londër

Shakira, pavarësisht raportimeve se është në një lidhje me pilotin e Formula 1, Lewis Hamilton, është parë në një natë me yllin e NBA-së Jimmy Butler në Londër.

Këngëtarja kolumbiane dhe lojtari i Miami Heat ishin në Novikov Restaurant & Bar.

Për daljen, Shakira, 46 vjeçe, kishte veshur një bluzë të veshur me pantallona të zeza, ndërsa Butler, 33, një bluzë të zezë dhe pantallona kadifeje.

Dy yjet mbërritën veçmas në restorant brenda disa minutash nga njëri-tjetri, tha një dëshmitar okular për “E! Lajme”.

Shakira Steps Out for Slam Dunk Dinner With NBA Star Jimmy Butler https://t.co/HdQtlXeQxw

— E! News (@enews) July 13, 2023