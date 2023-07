“Jam jashtëzakonisht i zhgënjyer”, Meguajër zbulon vendimin drastik që ka marrë Ten Hag ndaj tij

Herri Meguajër tashmë nuk është më kapiteni i Mançester Junajtid. Vendimi i është komunikuar atij nga trajneri Erik Ten Hag, i cili pasi e ka kthyer në një lojtar stoli mbrojtësin, ka vendosur që të mos jetë më ai personi që do të mbajë shiritin në krah.









Konfirmimin e ka dhënë vetë Meguajër, i cili me një postim në Twitter ka zbuluar vendimin që i është komunikuar, i cili për shumëkënd është mesazhi më i qartë që Mançester Junajtid i ka dhënë mbrojtësit për të kërkuar një sistemim tjetër.

“Pas bisedimeve me trajnerin sot, ai më informoi se do të ndërrojë kapiten. Ai më tregoi arsyet e tij mua dhe ndonëse jam personalisht jashtëzakonisht i zhgënjyer, unë do të vazhdoj të jap gjithçka sa herë që vesh këtë fanellë. Ndaj dua t’iu jap një falënderim shumë të madh tifozëve të Mançester Junajtid për mbështetjen e tyre të shkëlqyer në periudhën kur unë kam mbajtur shiritin”, shkruante mbrojtësi anglez.

“Unë kam bërë çdo gjë që mundesha që të ndihmoja Junajtid që të ishte i suksesshëm, në fushën e lojës dhe jashtë saj. Unë do t’i jem gjithmonë mirënjohës Ole Gunar Solskjaer i cili më dha i pari përgjegjësinë dhe uroj që kushdo që ta mbajë tani, të kalojë çdo sukses dhe do të ketë mbështetjen time të plotë”, u shpreh Meguajër.

Sipas mediave britanike, Bruno Fernandes pritet të jetë kapiteni i parë i Mançester Junajtid në sezonin e ri.

