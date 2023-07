Pritet e vështirë java e ardhshme, veçanërisht për këto 3 shenja

Emocione të forta dhe reagime ekstreme presin të paktën tre përfaqësues të zodiakut në javën që hapet para nesh dhe teksa hyjmë në moshën e Luanit dinamik. Për disa do të sjellë edhe ndryshime të mëdha.









Këtë javë do të kuptoni se e keni lënë shumë veten dhe se keni bërë justifikime për veten tuaj për një kohë të gjatë. Por tani do të qëndroni para pasqyrës dhe nuk do të kënaqeni me atë që shihni edhe pse nuk do ta ndani me askënd tjetër. Kështu që ju mund të zhyteni në versionin tuaj të mëvetësisë, por lajmi i mirë është se, edhe një herë, do të dilni më të fortë ndërsa kuptoni se vetëm ju mund të ndryshoni veten dhe jetën tuaj.

Teksa shihni se gjithçka përreth jush po shkatërrohet, ju ndiheni të dëshpëruar, por në të vërtetë ka shpresë, vetëm nëse shfrytëzoni mundësinë dhe energjinë që sjell Plutoni, për të bërë ndryshime drastike tani ose kurrë. Por cila do të jetë lëvizja juaj e parë? Ditët në vazhdim do t’ju shkaktojnë dilema, por ka dritë në tunel me afrimin e moshës së Luanit, për ju një kohë vendosmërie dhe frymëzimi. Rruga drejt lumturisë mund të jetë e gjatë, por herët a vonë do të arrini në destinacionin tuaj, duke filluar nga kjo javë.

Javën e ardhshme humori juaj definitivisht nuk do të jetë në kulmin e tij. Jo se do të arrini deri në pikën që të urreni veten, por patjetër do të kuptoni se nuk ju pëlqejnë shumë gjëra që po bëni dhe duhet t’i ndryshoni ato në mënyrë të përmbledhur. Mos e ulni veten, pranoni faktin që disa gjëra nuk ju pëlqejnë dhe ecni me guxim përpara. Kuptohet, keni bërë disa gabime, por në vend që të vazhdoni të lëpini plagët tuaja, do të jetë më efektive të merrni jetën në duart tuaja.