Çfarë ka ndodhur në Rinas? Vangjeli: Besohet se është shmangur një incident në kur Berisha po kthehej nga Gjermania…

Analisti Lorenc Vangjeli është shprehur se pretendohet se kur ish-kryeministri Sali Berisha është kthyer nga Gjermania, është shmangur një incident në minutë të fundit.









Komentet Vangjeli i bëri përmes një interviste në Panorama TV, ku komentoi konferencën e sotme të Berishës lidhur me shpalljen “non grata” nga Britania.

Ai shtoi gjithashtu se përflitet se në oborrin e afërt të ish-kryeministrit ka probleme.

“Berisha është si pyll i mistershëm kur flet me qytetarin dixhital dhe atje mund të gjesh edhe të vërteta të tmerrshme për mënyrën e qeverisjes së Shqipërisë, por të trazuara këto edhe me jo të vërteta. Ajo që thotë Berisha përputhet me një interes që nuk është i njohur për publikun.

Pse doli sot? Ka pretendime se në minutën e fundit është shmangur një incident në Aeroportin e Rinasit, kur Berisha u kthye nga Gjermania. Janë bërë gjithmonë e më të fortë zërat se në oborrin e afërt të Berishës mund të ketë probleme.

Atëherë nëse këto verifikohen, do të shikoni se përse doli Berisha sot. Berisha sot ishte avokat i 2-3 shtetasve shqiptarë këtu. Incidenti në Rinas mendohet se është shmangur në minutën e fundit. Ka sinjale të forta, ndihet.

Nuk kam komunikim me prokurorët të cilët ruajnë me fanatizëm sekretin e tyre hetimor, por deduksionet logjike të çojnë që pas një periudhe heshtjeje nga ana e tyre, ngjante se edhe SPAK kishte një heshtje zgjedhore, por gjatë kësa kohe ata kanë punuar. Pra dosje të nxehta kanë marrë drejtim”, është shprehur Vangjeli.