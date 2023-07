“Duam ujë, do përhapet epidemi”/ Protestojnë me bidona bosh, banorët e Nartës: Po digjemi në këto temperatura, nuk është jetë kjo

Dhjetëra banorë të Nartës kanë protestuar tek Bashkia e Vlorës, pasi kanë 10 ditë pa ujë të pijshëm. Ata thonë se në këto temperatura të larta është e pamundur të jetohet pa ujë, ku për Panorama Tv janë shprehur të indinjuar pasi prej mungesës së ujit, fëmijët e tyre që jetojnë jashtë nuk po i vizitojnë.









“Sezoni i plazhit, na marrin ujin e fshatit e çojnë në det dhe ne digjemi për ujë. Mendo çfarë jete është kjo, do përhapet epidemi. Na larguan djemtë nga fshati, nuk vijnë se nuk kemi ujë”, thanë ata për Panorama TV.

Me thirrjen duam ujë dhe me bidona bosh banorët e Nartës thanë se nëse Bashkia e Vlorës nuk ju jep zgjidhje do të protestojnë dhe në kryeqytet.

“Na dhanë fjalën se do kemi ujë sot në orën 18:00, nëse nuk zbatohet zëri tonë do e çojmë deri tek kryeministri”, tha një banore.

Kjo është një situatë e përsëritur në Nartë gjatë verës dhe shumë e dëmshme për banorët e turizmin.

/PanoramaTv