Lionel Messi/ Fotoja e parë me Beckham në Miami

Superylli argjentinas Lionel Messi po vazhdon karrierën e tij në SHBA dhe Inter Miami me klubin MLS duke njoftuar blerjen e tij të shtunën mbrëma (15/7) përmes një video mbresëlënëse të dominuar nga ngjyra rozë.









Tani është në prezantimin e planifikuar për të hënën në mëngjes (17/7) para 18,000 tifozëve që presin të shohin Messin me ngjyrat e Inter Miami. Megjithatë, deri atëherë, fansat mund të shohin superyllin argjentinas përmes rrjeteve sociale ku po qarkullon një foto e tij me pronarin David Beckham.

Të dy kanë pozuar para kamerës me argjentinasin të veshur me fanellën e Inter Miami që do ta shoqërojë në vitet e ardhshme të karrierës dhe natyrshëm fotoja u bë virale.

