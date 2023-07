Mbledhja e grupit të PD, Bardhi: Vendosëm të kërkojmë interpelancë me Ramën për çështjen e Ahmetajt

Kreu i grupit parlamentar në Partinë Demokratike, Gazment Bardhi, pas mbledhjes u shpreh se PD do të kërkojë interpelancë me kryeministrin Edi Rama për çështjen e Arben Ahemtajt dhe hetimet e SPAK. Bardhi tha se kanë kërkuar interpelancë me kryeministrin Edi Rama të enjten e 20 korrikut për të sqaruar aferën e inceneratorëve. Kërkesa e grupit të PD i është dorëzuar kryetares së Kuvendit.









Gazment Bardhi është shprehur për mediat se kalimi i ligjit për legalizimin e kanabisit për përdorim mjekësor, është bërë në shkelje të rregullores. Sipas tij ky ligj është kërkuar nga grupet kriminale, pas marrëveshjes që kanë bërë me Edi Ramën në zgjedhjet e 14 majit.

Pjesë nga fjala e Bardhit

“Në përfundim të mbledhjes së grupit, dua të informoj për vendimin për të thirrur në rendin e parë të ditës për interpelancë kryeministrin e vendit për aferën e inceneratorëve. Përgjegjësia e tij penale është çështje e prokurorisë, kryeministrit të japë llogari për procedurat e paligjshme dhe të sqarojë sesi me paratë e 3 mafiozëve po financohet arratia e tyre. Edhe pse janë shpallur në kërkim pagesat për ta vazhdojnë, kërkesa për interperlancë është e detyrueshme për të diskutuar kërkesën e opozitës. Kërkojmë dhe mocion me debat lidhur me aferën e incneratorëve, çështje tjetër është sesi po shkelet rregullorja për të futur në rend dite projektligjin për kanabisin, për PD kjo është e papranueshme pasi nuk është kërkesë e qytetarëve por grupeve kriminale. Këto ishin tre çështje që diskutuam”, tha Bardhi.