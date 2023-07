“Nëse ke dhimbje të forta”-Në det me cikël, gjithçka që duhet të dini

Pavarësisht të gjitha klisheve, asgjë nuk ju pengon të laheni kur jeni me ciklin tuaj menstrual. Qoftë në plazh apo në pishinë, në fakt, uji nuk ka asnjë ndikim negativ në menstruacionet . Ndryshimi i vetëm që mund të shihni është bollëku i tyre dhe kjo varet nga temperatura e ujit: nëse është i ftohtë, rrjedha zvogëlohet, nëse është e ngrohtë, rritet. Prandaj, asgjë nuk ju pengon të shijoni një zhytje të këndshme në det edhe me menstruacionet.









Si ta organizoni sa më mirë një ditë në plazh me menstruacione

Të kesh menstruacione buzë detit sigurisht që nuk është argëtimi më i mirë, por as nuk është një problem i tillë që të përjashtojë jetën në plazh. Mund të ndihemi të fryrë, të lënduar, gjithmonë në ankth se mos higjiena do të dalë jashtë rrobave të banjës ose se rëra do të shkojë atje ku nuk duhet, por në realitet mund të qetësohemi shumë duke organizuar ditën në plazh në mënyra më e mirë e mundshme .

Gjëja e parë që duhet të bëni është të kërkoni institucione të organizuara që kanë banjo dhe dushe të disponueshme për t’u ndryshuar dhe freskuar shpejt. Në rast se mungojnë dushet, një truk është të keni gjithmonë në çantën tuaj një paketë peceta të lagura.

Përndryshe, një shishe me ujë është gjithashtu e dobishme: përveçse qëndron gjithmonë e hidratuar, një detaj themelor, përdoret edhe për pastrim të shpejtë. Është thelbësore të keni gjithmonë një ndryshim: disa tampona rezervë të brendshëm ose të jashtëm dhe një palë pantallona të shkurtra, pambuku dhe si rroba banje, për t’u ndërruar shpejt në rast të njollave dhe rrjedhjeve.

Çfarë duhet të bëni në plazh kur keni menstruacione

Cikli menstrual në plazh mund të krijojë pak bezdi: vapa, e cila rrit ndjenjën e rraskapitjes dhe pak acarimi i rërës, të sillesh normalisht në plazh nuk është gjithmonë e lehtë , sidomos nëse ke dhimbje të forta. Megjithatë, nuk ka ‘ndalime’ të veçanta për t’u respektuar: nëse ndiheni mirë, mund të notoni, të bëni banja dielli, të luani tenis në plazh ose volejboll. Megjithatë, kini kujdes që të mos ekspozoheni shumë në diell, për të shmangur rënien e presionit.