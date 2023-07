A do të ushqehen vendet e varfra? Lufta shkatërron marrëveshjen e grurit të Detit të Zi. Çfarë ndodh tani?

Rusia të hënën u tërhoq nga Iniciativa për Drithërat e Detit të Zi, një marrëveshje e ndërmjetësuar nga OKB-ja që ka bërë të mundur për Ukrainën të eksportojë dhjetëra milionë tonë drithëra dhe fara vajore gjatë vitit të kaluar, edhe pse lufta vazhdon.









Marrëveshja ishte jetike për të mbajtur ushqimin të rrjedhë nga Ukraina – një shportë e madhe buke – në botën më të gjerë. Por Rusia, duke pretenduar se eksportet e saj të ushqimit dhe plehrave po dëmtoheshin nga sanksionet e “fshehura” perëndimore, e kishte ‘mbytur’ tashmë marrëveshjen përpara se ta mbyllte përfundimisht.

Ja se si funksionoi marrëveshja dhe çfarë mund të ndodhë më pas:

Cila ishte marrëveshja e grurit në Detin e Zi dhe si funksionoi ajo?

Kombet e Bashkuara dhe Turqia ndërmjetësuan marrëveshjen një vit më parë për të lejuar kalimin e sigurt të eksporteve të grurit ukrainas përmes Detit të Zi pasi dërgesat u ndaluan pas pushtimit të përgjithshëm të Rusisë në Ukrainë dhe bllokadës së porteve të saj detare në shkurt 2022.

Sipas marrëveshjes, u krijua një Qendër e Përbashkët Koordinuese për të inspektuar anijet dhe monitoruar lëvizjet e tyre. Tre porte ukrainase në bregun e saj të Detit të Zi u mbuluan nga marrëveshja – Odesa, Chernomorsk dhe Yuzhny.

Pse kishte rëndësi?

Në kohë paqeje, Ukraina prodhoi mjaftueshëm eksporte ushqimore për të ushqyer 400 milionë njerëz. Një nga eksportuesit më të mëdhenj në botë të vajit të grurit dhe lulediellit, vendi transportonte rreth 5 milionë tonë metrikë drithëra dhe fara vajore në muaj përmes porteve të tij të Detit të Zi.

Kur kjo ra në zero pas pushtimit të Rusisë, fermerët ukrainas nuk mbetën pa ku të ruanin ose të shisnin një prodhim parakolp. Ndikimi në sigurinë globale të ushqimit ishte i menjëhershëm: importuesit neto, si Egjipti dhe Libia, u ndërprenë deri në dy të tretat e furnizimit të tyre me drithëra, ndërsa vendet e tjera u goditën nga një rritje e çmimeve globale të ushqimit, ndërsa tregjet reaguan.

Iniciativa e Kokrrave të Detit të Zi ofroi një rrugëdalje. Deri në tetorin e kaluar, eksportet e drithërave dhe farave vajore të Ukrainës përmes Detit të Zi u rikuperuan në 4.2 milionë tonë metrikë. Në total, rreth 33 milionë tonë metrikë janë eksportuar sipas marrëveshjes, duke mbështetur fermerët e Ukrainës dhe duke ndihmuar në uljen e çmimeve globale të ushqimit.

Çfarë ndodhi sapo?

Pavarësisht kësaj, Rusia u tërhoq nga pakti, duke pretenduar se OKB-ja dhe vendet perëndimore nuk kanë përmbushur kërkesat e saj për të vazhduar me marrëveshjen.

Megjithëse sanksionet perëndimore parashikojnë përjashtime për ushqimin dhe plehrat, Kremlini argumenton se sanksionet që synojnë individët rusë dhe bankën e tij shtetërore bujqësore po pengojnë eksportet e saj, duke shkelur kështu një marrëveshje të dytë të rënë dakord korrikun e kaluar, sipas së cilës OKB-ja u zotua të lehtësojë këto eksporte për tre -periudha vjetore.

Moska kishte kërcënuar vazhdimisht se do të largohej nëse këto sanksione nuk hiqen dhe banka shtetërore bujqësore nuk ripranohej në sistemin ndërkombëtar të pagesave SWIFT.

Këtë herë, Kremlini nuk po bënte bllof. Moska hodhi poshtë një kompromis të propozuar nga OKB-ja dhe BE-ja për të krijuar një njësi të re brenda bankës që do të lejohej të kryente transaksione në lidhje me tregtimin e grurit.

Çfarë ndodh tani?

Edhe përpara se Rusia të largohej përfundimisht, Iniciativa e Kokrrave të Detit të Zi kishte pak a shumë ndalur. Numri i dërgesave kishte rënë, me vetëm 1.3 milionë tonë metrikë të eksportuar në maj. Asnjë anije e re nuk ishte regjistruar sipas iniciativës që nga fundi i qershorit.

Prandaj, tërheqja e Rusisë nga marrëveshja nuk do të ketë të njëjtin ndikim si pushtimi i saj në shkallë të plotë në shkurt 2022. “Ndalimi de facto” i Rusisë për dërgesat e Ukrainës nënkuptonte që tregjet e mallrave prisnin që ajo të largohej nga marrëveshja.

A ka Ukraina një plan B?

Ukraina ka përgatitur një plan rezervë për të nxjerrë dërgesat e saj të grurit pa marrëveshje. Kjo varet pjesërisht nga një fond garancie prej 500 milionë dollarësh për të mbuluar çdo dëmtim ose shpenzim të shkaktuar nga anijet që lëvizin nëpër Detin e Zi dhe pjesërisht nga transportimi i më shumë grurit përmes lumit Danub të Evropës.

Para luftës, në këtë rrugë eksportoheshin disa qindra mijëra tonë në muaj. Gjatë vitit të kaluar, kjo është rritur në 2 milionë, dhe ka potencial për të dyfishuar këtë shifër, sipas Shoqatës së Grurit të Ukrainës.

Ndërsa Ukraina mund të vazhdojë të eksportojë pa marrëveshjen e grurit të Detit të Zi, fundi i saj nuk do të vijë pa dhimbje. Fermerët e Ukrainës do të goditen. Dhe rritja e kostove logjistike do të thotë se ata do të duhet të shesin me një normë të zbritur, thonë analistët.

A do të mbeten të uritur vendet e varfra?

Marrëveshja e drithërave të Detit të Zi ka qenë në qendër të një beteje propagandistike disa mujore midis Moskës dhe Kievit mbi atë se kush mund të pretendojë me të drejtë se po ushqen botën.

Presidenti rus Vladimir Putin pretendoi javën e kaluar se vetëm 3 për qind e eksporteve të Ukrainës shkonte në vendet e varfra. Shifrat e përpiluara nga platforma e të dhënave të transportit Kpler e kundërshtojnë kategorikisht atë pohim.

Megjithatë, çdo rënie në furnizimet globale ose paqëndrueshmëri në tregje – sado e vogël – ndikon në vendet e varfra që përballen me pasigurinë ushqimore. “Tani që kjo marrëveshje është jashtë tryezës, është edhe më urgjente të rimendohet se si të ushqehet bota,” tha agjencia e ndihmës Oxfam, duke kërkuar më shumë mbështetje për fermerët e vegjël në vendet që mbështeten në importet e ushqimit.