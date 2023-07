“Jam skeptik”/ Macron kritikon Komisionin e BE-së për punësimin e një ekonomisteje amerikane

Presidenti francez Emmanuel Macron vuri në dyshim vendimin e Komisionit Evropian për të emëruar profesoren amerikane Fiona Scott Morton si kryeekonomiste të departamentit të konkurrencës.









Macron u tha gazetarëve se ai ishte “skeptik” për emërimin e Scott Morton dhe tha se masa nuk ishte “koherente” me qëllimet strategjike të autonomisë së Brukselit.

“Autonomia strategjike [do të thotë gjithashtu] që ju duhet të keni autonomi mendimi”, tha ai teksa largohej nga samiti BE-CELAC në Bruksel, duke vënë në dukje se “ky nuk është domosdoshmërisht vendimi më koherent në këtë drejtim”.

Gjatë ditëve të fundit Franca ka qenë kundërshtari më i ashpër i emërimit të Scott Morton, duke i bërë thirrje Komisionit të tërheqë ofertën e punës.

Macron tha se priste më shumë sqarime nga Komisioni dhe i vinte keq që Brukseli dërgoi kërkesën që zyrtarët e Komisionit të jenë qytetarë të BE-së.

Presidenti francez theksoi se as SHBA-ja dhe as Kina nuk do të lejonin diçka të ngjashme, duke shtuar se do të ishte “jashtëzakonisht shqetësuese” nëse kjo zgjedhje nënkuptonte se nuk ka studiues të BE-së me të njëjtat kredenciale.

Konfliktet e mundshme të interesit të Scott Morton janë një arsye tjetër për të vënë në pikëpyetje emërimin, sipas presidentit francez.

Pasi ka këshilluar kompanitë e Big Tech për çështjet e konkurrencës, Scott Morton do të duhet të tërhiqet nga çdo rast që përfshin kompanitë për të cilat ajo ka punuar vitin e kaluar.

“Ajo është punësuar nga shumë kompani dhe kështu asaj i është dashur të shprehë pikëpamjet e saj për shumë situata, që do të thotë se duhet të tërhiqet në këto situata, gjë që e bën atë për të cilën është punësuar mjaft joefektive”.