“Mos bëni veprime budallaqe”/ Ushtari amerikan kaloi në Korenë e Veriut “me dashje dhe pa autorizim”!

Një anëtar i shërbimit amerikan kaloi kufirin nga Koreja e Jugut në Korenë e Veriut “me dashje dhe pa autorizim” të martën dhe besohet se është në paraburgim të Koresë së Veriut, konfirmoi Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin gjatë një konference për shtyp të martën.









Ushtari ishte në një turne civil në Zonën e Çmilitarizuar, sipas kolonelit Isaac Taylor i Marrëdhënieve Publike të Koresë së Forcave të Shteteve të Bashkuara, dhe jo në detyrë në atë kohë. Ushtari “me dashje dhe pa autorizim” u nda nga grupi dhe kaloi vijën e demarkacionit, tha ai.

“Ne besojmë se ai është aktualisht në paraburgim në DPRK dhe po punojmë me homologët tanë të KPA-së për të zgjidhur këtë incident”, tha Taylor.

Dy zyrtarë amerikanë i thanë Associated Press se ushtari i arrestuar ishte privati ​​i klasit të dytë Travis King, i cili sapo ishte liruar nga një burg i Koresë së Jugut ku ishte mbajtur me akuza për sulm dhe po përballej me veprime disiplinore ushtarake shtesë në Shtetet e Bashkuara.

King, i cili është në fillim të të 20-ave, u shoqërua në aeroport për t’u kthyer në Fort Bliss, Teksas, por në vend që të hipte në aeroplan, ai u largua dhe iu bashkua një turneu në fshatin kufitar Korean të Panmunjom, ku vrapoi përtej kufirit.

Ushtari u pa duke vrapuar drejt Koresë së Veriut dhe duke u arrestuar, tha një person i njohur me incidentin, të cilit iu dha anonimiteti për të folur hapur.

Shtetet e Bashkuara kanë folur tashmë me Korenë e Jugut për incidentin dhe planifikojnë të koordinohen me Suedinë, bashkëbiseduesit e SHBA-së me Korenë e Veriut, tha i njëjti person.

Detaje rreth King, duke përfshirë qytetin e tij të lindjes dhe çfarë akuzash shtesë ai u përball, nuk ishin menjëherë të disponueshme. Gjithashtu ishte e paqartë se si ai arriti të largohej nga aeroporti ndërsa po e shoqëronin.

“Kjo krijon një problem të rëndësishëm diplomatik midis Koresë së Veriut dhe SHBA-së, dhe siç është vërejtur, ne nuk jemi në komunikim”, i tha CNN Rep. Adam Smith (D-Wash.), anëtari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, bazuar në raportet e hershme. “Hapi i parë do të jetë rivendosja e këtyre komunikimeve, por nëse një ushtar amerikan është në paraburgim të Koresë së Veriut, ne duhet të bëjmë ç’është e mundur për ta rikthyer atë”.

Kalimi dhe ndalimi i ushtarit amerikan vjen në mes të tensionit të përshkallëzuar midis SHBA-së dhe Koresë së Veriut mbi lëshimet e vazhdueshme të raketave të Koresë së Veriut në drejtim të Koresë së Jugut fqinje dhe Japonisë. Incidenti ndodhi në të njëjtën ditë kur USS Kentucky, një nëndetëse e armatosur me raketa balistike bërthamore, mbërriti në Busan, Koreja e Jugut, për një vizitë të planifikuar në port.

Zyrtarët amerikanë thonë se vendosja e nëndetëses është pjesë e politikës së saj të “parandalimit të zgjeruar”.

“Kjo vizitë portuale në Busan pasqyron angazhimin e hekurt të Shteteve të Bashkuara ndaj Republikës së Koresë për garancinë tonë të zgjeruar të parandalimit dhe plotëson shumë stërvitje, stërvitje, operacione dhe aktivitete të tjera të bashkëpunimit ushtarak të kryera nga Forcat Strategjike për të siguruar që ato janë të disponueshme dhe gati për të operuar anembanë globit në çdo kohë, “tha Koreja e Forcave të SHBA në një njoftim për shtyp të martën.

Zyrtarët e Koresë së Veriut paralajmëruan SHBA-në të hënën kundër veprimeve “budallaqe”. Zyrtari i Partisë së Punëtorëve, Kim Yo Jong, motra e liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, tha përmes mediave shtetërore se Koreja e Veriut kishte nisur një “ofensivë ushtarake” në përgjigje të agresionit të SHBA.