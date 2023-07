Zhbllokohet ndeshja, Bate Borisov ndëshkon Partizanin (VIDEO)

Bate Borisov 1-0 Partizani









Partizani do të kërkojë kualifikimin në turin e dytë të Champions League, në ndeshjen ndaj Bate Borisov, takim ky që do të luhet në Hungari. Sfida e parë, e luajtur para disa ditësh, është mbyllur me shifrat 1-1.

Pak më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare. Trajneri i të kuqve, Zoran Zekiç ka vendosur që të luajë me Da Silva dhe Mba në sulm. Në mesfushë ka emra të rëndësishëm si Murataj dhe Mehmeti, ndërsa në prapavijë spikat Sota.

Bate Borisov i ka besuar ofensivën Dmitri Antilevski. Nga krahët për skuadrën bjelloruse luajnë Kontsevoy dhe Malkevich.

FORMACIONET ZYRTARE:

Bate Borisov: Kudravets, Nechaev, Khadarkevich, Bane, Jimoh, Gromyko, Bocharov, Grechikho, Malkevich, Kontsevoi, Antilevski.

Partizani: Qirko, Atanaskoski, Saliou, Sota, Hadroj, Murataj, Mehmeti, Rrapaj, Cara, Mba, Da Silva.

Minutë pas minute:

70- Gool. Bate Borisov realizon me Malkevich. Zhbllokohet ndeshja.

62- Mehmeti provon të zgjidhë ndeshjen me një goditje nga distanca. Vetëm goditje nga këndi.

52- Tjetër mundësi e shpërdoruar, Murataj gabon para portierit. E pabesueshme.

50- Mba shkakton faull në sulm. Sulmuesi kundërshton arbitrin. Loja ka ndërprerje të njëpasnjëshme, me shumë faulle.

47- Gafë e Bate Borisov, nuk përfiton Da Silva.

46- Nis pjesa e dytë.

45- Mbyllet fraksioni.

31- Murataj i shkon shumë afër golit, me një tentativë nga krahët. Gjuajtja-kros devijohet nga portieri.

24- Provon Rrapaj, gjuajtja e tij nuk ka forcë as saktësi.

12- Mba provon me kokë, topi shkon shumë afër portës. Rrit presionin Partizani, Mba mbetet rrezik konstant.

8- Rast për Mba, por sulmuesi nuk gjen rrjetën.

6- Dominon Partizani në këto minuta të para. Skuadra bjelloruse e vendosur mirë në prapavijë.

2- Ekipi i Zekic pretendon penallti pas rrëzimit të Mba, por nuk mendon kështu arbitri.

1- Nis ndeshja!