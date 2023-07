Avokati Marash Logu në Panorama TV: Ahmetaj ka përdorur gjuhë të koduar, është shembulli më i keq i funskionarit publik

Avokati Marash Logu është shprehur se ish-ministri Arben Ahmetaj është shembulli më i keq i një funsionari publik, pasi sipas tij, ai duhet të qëndronte në Shqipëri dhe të përballej me drejtësinë.









Komentet Logu i bëri përmes një interviste në Panorama TV, ku tha se Ahmetaj në reagimet e tij ka përdorur një gjuhë të koduar, ku ka dashur të thotë “ndiqni paratë për të gjetur fajtorin”.

“Ahmetaj është shembulli më i keq që jep një funskionar publik. Nëse çdo qytetar zgjedh t’i shmanget drejtësisë, atëherë mendo ku jemi në këtë vend. Ai ka mandate deputeti dhe i përgjigjet një hetimi nga organet e drejtësisë, duke u arratisur. Ahmetaj vijon të paguhen nga paratë e taksapaguesve shqiptarë si deputet. Në respekt edhe të qytetarëve që e kanë zgjedhur, Ahmetaj do të duhej të përballej me drejtësinë.

Nëse shndërrohet në bashkëpunëtor të drejtësisë, patjetër që Ahmetaj do të ketë lehtësira në masën e dënimit që do i caktoet. Do të ishte në nderin e tij që t’ja bënte këtë të vërtetë të ditur qytetarëve shqiptarë. Ju i keni parë reagimet e tij, që ka pasur kode në mes. Do të duhej të kishte nivel më të lartë transparence edhe me organet e hetimit. Kjo që ai ka thënë do të thotë gjithçka dhe asgjë. Ajo që po sugjeron Ahmetaj është një nga metodat e Borselinos dhe Falkones, “folloë the money”, pra ndiq paratë për të parë se kush e drejton këtë punë.

SPAK duhet ta vijojë edhe më tej këtë punë, për të kuptuar se ku kanë shkuar 430 milionë eurot e shqiptarëve. Për të zbuluar se kush kanë qenë funskionarët që kanë përfituar nga kjo histori. Inceneratorët shiteshin si një investim shumë i madh. Gazetarët janë përballur me presione të shumta, qoftë nga politikanë, por edhe nga pronarët e inceneratorëve. Është bërë shumë e qartë se historia e 3 inceneratorëve është një histori paligjshmërie totale”, është shprehur Logu.