“Mirë se erdhe në ferr”/ Prigozhin: Trupat Wagner nuk do të kthehen për të luftuar në Ukrainë

Trupat nga grupi paramilitar rus Wagner, të cilët po zhvendosen në Bjellorusi pas rebelimit të ndërprerë të muajit të kaluar, nuk do të kthehen për të luftuar në Ukrainë dhe do të qëndrojnë në Bjellorusi për të trajnuar trupat lokale, tha të mërkurën udhëheqësi i tyre Yevgeny Prigozhin.









“Ne bëmë shumë për Rusinë. Kjo që po ndodh tani në front është një turp. Ne nuk duam asnjë pjesë të saj”, tha Prigozhin në paraqitjen e tij të parë që kur trupat e tij marshuan në Moskë në një kryengritje të dështuar muajin e kaluar.

Në një video të telefonit celular të xhiruar në muzg, Prigozhin mund të shihet në siluetë me një kapak bejsbolli. Ai flet me një turmë burrash që duket se janë luftëtarë të Wagnerit dhe shpërthejnë vazhdimisht në duartrokitje dhe brohoritje.

“Prandaj ne kemi marrë vendimin të jemi në Bjellorusi për një kohë. Në këtë kohë, ne do ta kthejmë ushtrinë bjelloruse në ushtrinë e dytë më të fuqishme në botë dhe, nëse është e nevojshme, do të zëmë vendin e saj”, ndoqi Prigozhin, në një kritikë ndaj Rusisë, e cila aktualisht ka ushtrinë e dytë më të madhe në botë.

Ai më pas la të kuptohet se trupat e tij mund të shkojnë më vonë në Afrikë, ku Wagner ka qenë aktiv në Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore.

Zëvendësi i Prigozhin, Dmitry Utkin, emri i të cilit i dha emrin ushtrisë mercenare, flet: “Ky nuk është fundi. Ky është fillimi. Detyra më e madhe në botë do të fillojë shumë shpejt,” tha ai para se të kalonte në anglisht: “Mirë se erdhe në ferr”.

Pas muajsh tensioni me udhëheqjen ushtarake të Rusisë, Prigozhin i ktheu trupat e tij kundër autoriteteve ruse muajin e kaluar. Ai i udhëhoqi njerëzit e tij thellë në territorin rus, duke marrë qytetin jugperëndimor të Rostov-on-Don dhe duke ndaluar vetëm disa dhjetëra kilometra larg Moskës.

Kryekomandant luftarak më pas doli nga rrjeti pasi arriti një marrëveshje me Kremlinin dhe diktatorin bjellorus, Alexander Lukashenko, sipas së cilës luftëtarët e Wagnerit do të kurseheshin nga ndjekja penale në Rusi, ndërsa ai dhe njerëzit e tij do të shkonin në mërgim në Bjellorusi.

Ai u rishfaq disa ditë më vonë, duke postuar një mesazh zanor në mediat sociale për të falënderuar mbështetësit e kryengritjes së ndërprerë, ndërsa sinjalizonte se Minsk kishte ofruar opsione që trupat e tij të vazhdonin të vepronin nga Bjellorusia.

Që atëherë, ka pasur raporte kontradiktore në lidhje me vendndodhjen e Prigozhin. Lukashenko fillimisht konfirmoi se Prigozhin ishte shfaqur në Bjellorusi tre ditë pas rebelimit, më 27 qershor, përpara se më vonë të thoshte se ai nuk ishte në të vërtetë atje – dhe madje mund të ishte në Rusi.

Javën e kaluar, Kremlini tha se shefi i Wagner ishte në Moskë më 29 qershor, ku u takua me presidentin rus Vladimir Putin së bashku me komandantët e tjerë të Wagner.