Skënderbeu konfirmon 2 afrime, Liço: Do të jemi skuadra surprizë

Konfirmohen dy afrimet e radhës në Korçë, duke kompletuar kështu edhe dy pozicione që nuk ishin të dubluara.









Mbrojtësi i djathtë, Andrea Gërxho dhe mesfushori i qendrës, Juri Merlim, mund të quhen zyrtarisht lojtarë të Skënderbeut. Lajmin e konfirmuan për “Panorama Sport” burime zyrtare në klubin korçar.

Shqiptari i lindur në Itali, Gërxho, vjen pas eksperiencës te Fermana në Serinë C, ndërsa Juri është një brazilian i afirmuar në kampionatin shqiptar, pasi në sezonin e fundit ka qenë pjesë e Flamurtarit. Me të dy lojtarët janë firmosur kontrata 2-vjeçare dhe do të mbërrijnë në Korçë në ditët e ardhshme, teksa klubi u ka prerë edhe biletat e udhëtimit nga Italia e Brazili.

Gazeta ka paralajmëruar prej ditësh ardhjen e dy lojtarëve, por për Gërxhon situata ka qenë e komplikuar, pasi nuk kishte zgjidhur problemin e dokumentacionit me Fermanën. Tashmë krahu i djathtë i mbrojtjes blindohet totalisht, pasi me Erlis Frashërin dhe Gërxhon, trajneri Gvozdenoviç do të jetë më i qetë në një sezon të gjatë.Në anën tjetër, edhe Juri pasi ka shkëputur përfundimisht kontratën me Flamurtarin, ka nënshkruar me Skënderbeun dhe forcon mesin e fushës, duke i dhënë më tepër fantazi skuadrës bardhekuqe.

LIÇO – Përtej merkatos, korçarët e kanë nisur me këmbën e mbarë edhe për sa u përket testeve miqësore. Pas fitores 2- 0 me Voska Sport të Maqedonisë së Veriut, bardhekuqtë duket se kanë marrë përgjigjet e para për gjendjen e ekipit. Mesfushori titullar, Dean Liço, flet pas ndeshjes së parë testuese, duke treguar si e ka parë ekipin në fushë dhe pritshmëritë për sezonin e ri. “Kemi mbyllur testin e parë dhe mund të them se ekipi ka funksionuar mirë.

Është një periudhë shumë e ngarkuar nga ana fizike dhe më vjen mirë që nuk kemi çeduar në asnjë moment, sidomos në pjesën e parë, ku kemi pasur një ritëm të lartë loje. Nuk jemi ende të plotë, pasi presim që të bashkohen lojtarët e tjerë që janë pjesë e Skënderbeut dhe më pas do të duket se çfarë duhet të përmirësojmë. Gjithsesi, mendoj që cilësi në ekip ka dhe dëshirë po ashtu. Ndaj e them me bindje se Skënderbeu do të jetë surprizë në sezonin e ri”, deklaroi Liço për “Panorama Sport”.

LLAZI SARO-PANORAMASPORT.AL