VIDEO/ Tirana niset drejt Batumit, ekipi i’a merr këngës në avion: Nuk ka si ne në këtë dynja…

Tirana ka udhëtuar në mëngjes drejt Batumit teksa nisja është bërë në orën 6:30 të mëngjesit. Skuadra bardheblu do të gjejë një mot më të freskët se në Tiranë.









“Panorama Sport” ka arritur të sigurojë pamje nga brenda avionit në të cilin kanë udhëtuar ekipi dhe stafi i Tiranës. Në një moment të gjithë kanë nisur të këndojnë himnin e skuadrës së tyre teksa duken mëse gati për duelin e nesërm.

Ekipi do të jetë në Batumi për 2 orë dhe 30 minuta. Do të pushojë dhe pasdite do të stërvitet në stadiumin e ndeshjes.