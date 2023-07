Zbuloni cila është pasaporta më e fuqishme në botë për vitin 2023! Ku renditet dokumenti shqiptar?

Indeksi i Pasaportave Henley, i cili mat lirinë globale të udhëtimit dhe aksesin pa viza që gëzojnë qytetarë nga vende të ndryshme të botës, ka bërë së fundi renditjen e pasaportave të fuqishme të botës për vitin 2023.









Pas pesë vitesh kryesim nga Japonia, këtë vit ne krye të listës është renditur Singapori, qytetarët e të cilit janë në gjendje të vizitojnë 193 destinacione nga 227 në të gjithë botën pa viza.

Vendet evropiane si Gjermania, Italia dhe Spanja janë ngjitur të gjitha në vendin e dytë, me akses pa viza në 190 destinacione, ndërsa Japonia dhe Koreja e Jugut janë bashkuar në vendin nr.3 nga Austria, Finlanda, Franca, Luksemburgu dhe Suedia. Qytetarët e këtyre shteteve gëzojnë akses në 189 destinacione pa pasur nevojë për vizë paraprake.

Sa i përket vendit tonë, pasaporta shqiptare renditet në vendin e 48-të, e cila ka akses të lëviz pa viza në 117 vende të botës.

Mbretëria e Bashkuar ka arritur një ngjitje të shkëlqyer me dy renditje në vendin e katërt në renditje, një pozicion që nuk është mbajtur që nga viti 2017. SHBA, ndërkohë ka zbritur dy vende të tjera në tetë pikë, me akses në vetëm 183 destinacione pa viza.

Qytetarët e Afganistanit mund të vizitojnë vetëm 27 destinacione pa vizë, me pas Iraku me 29 destinacione, dhe Siria me 30 destinacione.

Indeksi i pasaportave Henley bazohet në të dhënat e Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA) dhe rendit 199 pasaporta në mbarë botën. Ai përditësohet në kohë reale gjatë gjithë vitit, kur ndryshimet politike të vizave hyjnë në fuqi.