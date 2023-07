Debat i fortë në parlament: Berisha-Ballukut: Të jesh e bindur se do të kesh edhe ti fatin e Arben Ahmetaj!

Ish-kryeministri Sali Berisha është “përplasur” me ministren Belinda Balluku pas fjalës së saj në Kuvend.









Ai paralajmëroi Ballukun se do të ketë fatin e ish-ministrit Arben Ahmetaj, duke thënë se ajo dhe Edi Rama janë të pambrojtur, duke nënkuptuar se nuk ka asgjë që t’i mbrojë.

Sali Berisha: Ajo zonja tejkaloi çdo lloj limiti. Abuzim i tmerrshëm me qiratë e pasurive publike, bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes, janë 180 mln euro shpërdorime dhe del flet këtu në këtë mënyrë. Ke lexuar raporte apo jo?

Belinda Balluku:

Qiratë me 1 euro i ke shpikur t’i me nismën Shqipëria një euro. Nëse t’i ke akuza çojini atje ku duhet ti dërgoni. Drejtohu SPAK-ut por jam e sigurte që nuk i afrohesh dot.

Berisha:

E patë reagimin e saj? E di pse reagoi kjo për Frida Gugalen, sepse vetë është stërgugale. Raporti e nxjerr atë në krye të politikës së hajnisë. Kjo është ministrja që ndan ndërtimet në 2-3 kilometra për të vjedhur. Kjo është ministrja që ndërton rrugë me 24 milionë euro kilometrin. Ti dhe Edi Rama jeni të pambrojtur. Të siguroj që do të kesh fatin e Ahmetajt. Ai thotë se ka gjetur 18 miliardë abuzime me qeratë, kjo del bën avokaten e saj. Të djeg ty sepse ke edhe vetë abuzime me qeratë”, është shprehur Berisha.”-u shpreh Berisha