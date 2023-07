“Gjinushin si Kadarenë? Turp!”, Berisha: Si të krahasosh Rrahman Rrahjen me Pastorin e Kishës

Ish-kryeministri Sali Berisha është ndalur gjatë fjalës së ti në Kuvend tek riemërimi i Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave, teksa thotë se ai nuk ka bërë asnjë studim gjatë këtyre viteve. “Çfarë studimesh ka bërë Gjinushi në marrëdhënien që ka me Tom Doshin? Hajde ta vendosim drejtues të përjetshëm. Të krahashoni Skender Gjinushin me Ismail Kadarenë, është si të krahasosh Rrahman Rrahjen me Pastorin e Kishës”, tha Berisha.









Më tej, Berisha u ndal dhe tek protesta studentëve të mjekësisë, ku citoj se “po të isha student, unë nuk do regjistrohesha në universitet, kështu si po e bëni ju”.

“Kjo që ndodh sot është jashtë çdo lloj ligji morali. Te dënoj shqiptaret dhe studentët dhe te mbyllin uni e mjekësisë. Po të isha student unë nuk do regjistrohesha në universitet, kështu si po e bëni ju. Turp 1 mije herë turp. Shkoni te mjetet e diktaturës për të zgjidhur problemin e shëndetit te qytetarëve.

Se dyti ligji i akademisë është historia më e turpshme, po veproni si ata në shpellën e borizanëve. Për të zgjat mandatin e dikujt që është produkt i një marr kriminale mes Rames dhe Tom Doshit. Ai që thoni ju më ka kërcënuar se do me hiqte titullin e profesorit në këtë sallë. Kemi vite që s’kemi asnjë studium nga akademia e shkencave, asnjë punim shkencor.

Çfarë studimesh ka bërë Gjinushi në marrëdhënien që ka me Tom Doshin? Hajde ta vendosim drejtues të përjetshëm. Të krahashoni Gjinushin me Kadarenë, është si të krahasosh Rrahjen me pasorin që është në kishë”, tha Bersha.

Panorama online