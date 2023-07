Kevin Mitnick/ Historia e pabesueshme e hakerit “më të kërkuar” në botë që vdiq në moshën 59-vjeçare

Kevin Mitnick, një nga hakerët më të famshëm dhe më të kërkuar amerikanë, vdiq nga kanceri pankreatik në moshën 59-vjeçare.









Emri i tij u konsiderua nga shumë si sinonim i fjalës haker. Departamenti Amerikan i Drejtësisë e ka cilësuar atë “kriminelin numër 1 kibernetik më të kërkuar në historinë e SHBA”. Në fund të fundit, në vitet 1990, ai vetë bëri një sulm të paprecedentë, duke vjedhur të dhëna kompjuterike dhe numrat e kartave të kreditit, duke bërë që FBI të niste një gjueti për të. Ai arriti t’i shmangej arrestimit për dy vite, derisa u vu në pranga.

Ndërkohë, ai ka shkelur kompjuterë, rrjete telefonike, dokumente qeveritare dhe sisteme publike, ndërsa ka hyrë në sistemet e kompanive të mëdha si EC, Motorola, Nec, Nokia, Sun Microsystems, Fujitsu Siemens, Apple.si dhe në sistemet e FBI-së. Fundi i karrierës së tij filloi kur ai u përpoq të hakonte kompjuterin personal të një tjetër hakeri, Tsutomo Shimomura.

Fama e tij ishte aq e madhe sa ekzistonte një mit se ai, nëse donte, mund të lëshonte armë bërthamore vetëm duke fishkëllyer në një telefon.

Pas lirimit të tij, ai punoi si konsulent për sigurinë kibernetike.

Ai e filloi hakerimin e sistemeve në moshën 12-vjeçare

I lindur në Los Anxhelos si fëmija i vetëm i prindërve të divorcuar, Mitnick lëvizte shpesh. Vitet e tij të hershme ishin të vetmuara, me të që studionte truket magjike, siç tregon ai në kujtimet e tij.

Mitnick ishte vetëm 12 vjeç kur kuptoi se si mund të udhëtonte lirshëm në një autobus duke përdorur një kartë grushtimi prej 15 dollarësh dhe bileta bosh, të cilat i mori nga një kosh plehrash. Në shkollën e mesme, ai u fiksua pas funksionimit të brendshëm të ndërprerësve dhe qarqeve të kompanisë telefonike.

Në moshën 17-vjeçare, Mitnick ishte në gjendje të depërtonte në sisteme të ndryshme kompjuterike të korporatave. Edhe atëherë ai ra në sy të autoriteteve, duke nisur një lojë “mace e miu” që zgjati për dekada.

Në vitet e para të përfshirjes së Mitnick me kompjuterët, pseudonimi i tij në BBS të ndryshme ishte “Condor”, nga filmi “Three Days of the Condor”. Në vitin 1987 erdhi arrestimi i parë i Mitnick për hakerim kompjuterik. Vitin tjetër, ai u akuzua përsëri për hakerimin e një sistemi duke vjedhur kodin burimor të Korporatës Digital Equipment. Më pas Mitnick u dënua me 1 vit burg.

Ai u arrestua në vitin 1995 pas një hetimi dyvjeçar. Në vitin 1995, pas një gjuetie që zgjati më shumë se dy vjet, Mitnick u arrestua dhe u akuzua për përgjime dhe mashtrim kompjuterik.

“Ai u akuzua se kishte akses në sekretet tregtare të korporatave me vlerë miliona dollarë. Ishte një kërcënim shumë i madh”, tha në atë kohë Kent Walker, një ish-asistent avokat qarku në San Francisko.

Në vitin 1998, ndërsa Mitnick ishte në pritje të dënimit, një grup mbështetësish të tij pushtuan faqen e internetit të New York Times për disa orë, duke bërë që ajo të mbyllej.

Një vit më pas, Mitnick u deklarua fajtor për mashtrim kompjuterik dhe kabllor si pjesë e një marrëveshjeje që bëri me prokurorët dhe u dënua me 46 muaj burg. Gjithashtu atij iu ndalua përdorimi i kompjuterit apo celularit, pa lejen e eprorit të tij, për tre vjet pas lirimit.

Në kujtimet e tij, Mitnick kundërshtoi shumë nga akuzat e ngritura kundër tij, duke mohuar se ai kishte hakuar sistemet kompjuterike të qeverisë. Ai gjithashtu pretendoi se nuk ishte në dijeni të numrave të kartës së kreditit që po merrte kur kërkonte kodin. “Kushdo që pëlqen të luajë shah, e di se mjafton të mundësh kundërshtarin. “Ju nuk keni nevojë të grabisni mbretërinë e tij ose t’i konfiskoni pasuritë e tij për ta bërë atë të vlefshëm,” shkroi ai në librin e tij.

Karriera e re si konsulent i sigurisë kompjuterike

Pas lirimit të tij në vitin 2000, Mitnick filloi një jetë të re si konsulent sigurie, autor dhe folës publik.

Ai vdiq të dielën, sipas një deklarate të lëshuar të mërkurën nga një kompani trajnimi për sigurinë kibernetike që ai bashkëthemeloi dhe një shtëpi funerali në Las Vegas.

Vdekja e tij u konfirmua nga Kathy Wattman, një zëdhënëse e kompanisë arsimore KnowBe4.

Shkak ishin ndërlikimet nga kanceri i pankreasit. Ai ishte trajtuar në Qendrën Mjekësore të Universitetit të Pittsburgh që nga diagnoza e tij më shumë se një vit më parë, sipas King David Memorial Chapel & Cemetery në Las Vegas.

Sipas nekrologjisë së publikuar nga shtëpia funerale, gruaja e tij, Kimberly Mitnick, është shtatzënë me fëmijën e tyre të parë.