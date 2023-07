Kujdes! Temperaturat e larta mund të përkeqësojnë këto sëmundje!

Nëse vuani nga këto sëmundje, vapa është veçanërisht e rrezikshme për ju. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe veshkave janë veçanërisht të rrezikuar.









Kur dielli është i fortë, trupi përshtatet me ndryshimet. Zemra duhet të punojë më shumë, të pompojë gjak më shpejt për të mbajtur temperaturën optimale të trupit.

Megjithatë, nëse trupi nuk ftohet siç duhet, ekziston rreziku i goditjes nga nxehtësia. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe veshkave janë veçanërisht të rrezikuar.

Prandaj këta pacientë duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë verës. Kur temperatura e trupit është e ngjashme me atë të jashtme, trupi ftohet duke djersitur, por kjo mund të ndikojë në rrahjet e zemrës, të shkaktojë dehidrim dhe ngërçe. Ndryshime ndodhin edhe në koagulimin e gjakut dhe dehidratimi i shpeshtë mund të çojë në trombozë lokale, ënjtje të këmbëve dhe mbajtje të lëngjeve në pjesën e poshtme të trupit.

Ndryshimet e papritura të temperaturës mund të çojnë në një atak në zemër, sepse enët e gjakut zgjerohen nga nxehtësia, gjë që ul presionin e gjakut dhe përshpejton zemrën. Ndryshimet në presion dhe pulsim mund të shkaktojnë dobësi dhe humbje të vetëdijes. Prandaj, për ata me sëmundje të zemrës rekomandohet që të dalin jashtë vetëm në mëngjes dhe në mbrëmje, ndërsa gjatë ditës duhet të qëndrojnë në dhoma me kondicioner në temperatura ndërmjet 23 dhe 26 gradë Celsius. Diferenca e temperaturës midis brenda dhe jashtë nuk duhet të jetë më shumë se shtatë gradë.

Është gjithashtu e rëndësishme të pini mjaft lëngje, të hani me moderim dhe të rrisni marrjen e frutave dhe perimeve të stinës. Terapia duhet të merret rregullisht dhe për një rregullim të mundshëm të terapisë rekomandohet vizita te kardiologu gjatë verës. Njerëzit me presion të ulët të gjakut dhe hipertension duhet të matin më shpesh presionin e gjakut gjatë vapës. Nëse vlerat janë ulur (nën 100/60 mmHg), duhet të konsultoheni me një mjek. Është e rëndësishme të merren parasysh vlerat e presionit.

Nëse vuani nga këto sëmundje, vapa është veçanërisht e rrezikshme për ju. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe veshkave janë veçanërisht të rrezikuar.

Kur dielli është i fortë, trupi përshtatet me ndryshimet. Zemra duhet të punojë më shumë, të pompojë gjak më shpejt për të mbajtur temperaturën optimale të trupit.

Megjithatë, nëse trupi nuk ftohet siç duhet, ekziston rreziku i goditjes nga nxehtësia. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe veshkave janë veçanërisht të rrezikuar.

Prandaj këta pacientë duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë verës. Kur temperatura e trupit është e ngjashme me atë të jashtme, trupi ftohet duke djersitur, por kjo mund të ndikojë në rrahjet e zemrës, të shkaktojë dehidrim dhe ngërçe. Ndryshime ndodhin edhe në koagulimin e gjakut dhe dehidratimi i shpeshtë mund të çojë në trombozë lokale, ënjtje të këmbëve dhe mbajtje të lëngjeve në pjesën e poshtme të trupit.

Ndryshimet e papritura të temperaturës mund të çojnë në një atak në zemër, sepse enët e gjakut zgjerohen nga nxehtësia, gjë që ul presionin e gjakut dhe përshpejton zemrën. Ndryshimet në presion dhe pulsim mund të shkaktojnë dobësi dhe humbje të vetëdijes. Prandaj, për ata me sëmundje të zemrës rekomandohet që të dalin jashtë vetëm në mëngjes dhe në mbrëmje, ndërsa gjatë ditës duhet të qëndrojnë në dhoma me kondicioner në temperatura ndërmjet 23 dhe 26 gradë Celsius. Diferenca e temperaturës midis brenda dhe jashtë nuk duhet të jetë më shumë se shtatë gradë.

Është gjithashtu e rëndësishme të pini mjaft lëngje, të hani me moderim dhe të rrisni marrjen e frutave dhe perimeve të stinës. Terapia duhet të merret rregullisht dhe për një rregullim të mundshëm të terapisë rekomandohet vizita te kardiologu gjatë verës. Njerëzit me presion të ulët të gjakut dhe hipertension duhet të matin më shpesh presionin e gjakut gjatë vapës. Nëse vlerat janë ulur (nën 100/60 mmHg), duhet të konsultoheni me një mjek. Është e rëndësishme të merren parasysh vlerat e presionit.