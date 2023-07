Zelensky: Korridori i grurit nuk do të jetë i sigurt nëse OKB-ja kufizohet në deklarata

Presidenti Volodymyr Zelensky pret veprime praktike nga Kombet e Bashkuara për të garantuar sigurinë e korridorit të grurit, jo vetëm deklarata.









Ai tha këtë gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Irlandës Leo Varadkar në Kiev.

Kreu i shtetit vuri në dukje se Ukraina kishte marrëveshjen e eksportit të grurit me Turqinë dhe OKB-në dhe ajo është e vlefshme, ndërsa Rusia ka shkelur marrëveshjet e saj me OKB-në dhe Turqinë.

“Korridori duhet të jetë i sigurt. Në fakt, duke e njohur Rusinë, ai nuk do të jetë i sigurt nëse OKB-ja nuk fillon të punojë në nivelin e Sekretarit të Përgjithshëm në mënyrë shumë të qartë dhe shumë të vendosur. Përveç fjalëve të tij, të cilat ishin mjaft të fuqishme. Duhen veprime praktike. Ne nuk e kemi parë këtë ende,” tha Zelensky.

Siç u përmend, Ukraina punon me Turqinë në nivele të ndryshme dhe premtoi se do të ketë informacion të plotë në lidhje me vizionin për funksionimin e vazhdueshëm të korridorit në të ardhmen e afërt.

“Me Presidentin e Turqisë, ne mund të flasim se si do të veprojmë me të, si mund të garantojmë sigurinë në këtë korridor. Këtu ka aspekte të ndryshme. Ne ngritëm çështje në lidhje me autokolonat individuale, ato duhet të diskutohen jo vetëm me Turqinë, por edhe me partnerët tanë të tjerë, do ta diskutoj”, shtoi presidenti.

Presidenti pret gjithashtu një përgjigje nga ushtria ukrainase në lidhje me situatën e sigurisë për të vazhduar operacionin e nismës së grurit.

“OKB-ja, Turqia dhe ushtria, të gjithë mund të thonë se askush nuk jep garanci 100%. Por ky është një pozicion shumë i lehtë. Për Ukrainën si shtet, ky nuk është një pozicion që ne jemi gati ta pranojmë sepse na duhet korridori. Dhe ne kemi çdo të drejtë ta bëjmë këtë”, theksoi Zelensky.

Krahas kësaj, ai tha se kompanitë private që marrin me qira anije dhe janë tregtarë të produkteve bujqësore prej kohësh janë adresuar dhe kanë deklaruar gatishmërinë e tyre për të rrezikuar dhe për të shkuar përgjatë korridorit.

Kreu i Shtetit tha se është në pritje të një plani të përshtatshëm nga ushtria dhe Ministria e Infrastrukturës se si mund të bëhet.

Siç është raportuar, më 17 korrik, Rusia njoftoi përfundimin e marrëveshjes së grurit, e cila u përfundua më 22 korrik 2022 në Stamboll për 120 ditë dhe u zgjat disa herë.

Presidenti Volodymyr Zelensky tha se nisma e grurit mund të funksionojë pa pjesëmarrjen e Federatës Ruse dhe me veprimet e saj për t’u tërhequr nga marrëveshja e grurit, Rusia po prish marrëveshjet e saj me Turqinë dhe OKB-në.