Atentati ndaj Nikolin Lekstakajt, Policia gjen mjetin e shkrumbuar afër vendit ku ndodhi vrasja! Policia zbulon se makina ishte vjedhur në…

NIKOLETA KOVAÇI/ Për më shumë se 24 orë nga atentati që tronditi vendin në Balldre të Lezhës, Policia jo vetëm që nuk mundi të zbardhte motive apo të identifikonte autorë, por as të gjente makinën e djegur në të njëjtën zonë.









Vetëm pasdite, dje, disa banorë të zonës kanë lajmëruara se kanë gjetur një mjet të djegur në zonën e Djaçit, jo shumë larg vendit të ngjarjes. Sipas të dhënave, janë kryer kontrolle në një mori familjesh, janë marrë në pyetje pesë persona, ndërkohë që është ushtruar kontroll edhe në banesat e familjes së Nikulajve. Ende nuk ka as pista konkrete por as dyshime për autorë konkret edhe pse thuhet se Policia e Shtetit është e angazhuar për zbardhjen.

Makina

Një ditë pas vrasjes së 42-vjeçarit Nikolin Lekstakaj në Balldre të Lezhës, policia ka gjetur automjetin e përdorur në atentat. Burime zyrtare thanë se në vijim të kontrolleve në fshatin Gjadër në një parcelë arë, shërbimet e policisë gjetën të djegur plotësisht një automjet tip “Benz”, i cili në shtator të vitit 2022, është denoncuar i vjedhur në Dimal të rrethit Berat. Gjatë kontrollit në brendësi të automjetit janë gjetur një armë zjarri automatik dhe disa gëzhoja, të gjitha të djegura plotësisht. Policia tha se arma e zjarrit, tip Kallashnikov, dyshohet se është përdorur për vrasjen e Nikolin Lekstakajt ndërkohë që është dërguar për ekspertim.

Në vijim të kontrolleve të kryera nga shërbimet policore në të gjithë territorin e rrethit të Lezhës me qëllim gjetjen dhe kapjen e autorëve, në fshatin Gjadër të njësisë administrative Dajç, në një parcelë arë, nga shërbimet e policisë, është gjetur i djegur plotësisht një automjet tip “Benz”, i cili në shtator të vitit 2022, është denoncuar i vjedhur në Dimal të rrethit Berat. Nga këqyrja e automjetit, në brendësi të tij, janë gjetur një armë zjarri automatik dhe disa gëzhoja, të gjitha të djegura plotësisht. Arma e zjarrit e gjetur dyshohet të jetë arma që është përdorur për vrasjen e shtetasit N.M.(L). U bë sekuestrimi i tyre në cilësinë e provës materiale për tu dërguar për ekspertime, informoi pasditen e djeshme policia e Lezhës. Automjeti i përdorur nga vrasësit është fiksuar nga kamerat e sigurisë, por cilësia e dobët e pamjeve vështirësoi identifikimin e targave.

Një ditë pas krimit, Policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje 5 persona, përfshirë edhe anëtarë të familjes Nikulaj, por deklarimet e tyre nuk kanë ndihmuar për të zbardhur ngjarjen dhe u lanë sërish të lirë. Sipas policisë, autori ka qëlluar 42-vjeçarin Lekstakaj nga brenda automjetit. Policia tha se ne drejtim te 42- vjeçari është qëlluar 5 herë me armë zjarri ndërsa 4 prej plumbave e kane prekur ne trup duke i shkaktuar vdekjen. Objektivi i sulmit Nikolin Lekstakaj kishte rreth 2 vite që ishte rikthyer dhe jetonte në Shqipëri. Pasditen e 19 korrikut 2023, ai u qëllua me breshëri plumbash teksa po dilte nga një market në anë të superstradës LezhëShkodër, 500 metra larg banesës së tij në fshatin Balldre. Nga të shtënat 42- vjeçari baba i një vajze mbeti i vdekur në vend, ndërsa autoret të cilët mendohet të kenë qenë 2 persona u larguan me shpejtësi pa lënë gjurmë. Viktima sipas policisë, i ka shpëtuar dhe një atentati tjetër në vitin 2012 ku ishte vënë eksploziv në makinë, ngjarje e pazbuluar.

Saga e gjakmarrjes

Pista kryesore e hetimeve është ajo e gjakmarrjes për shkak të konfliktit të gjatë mes fiseve Lekstakaj dhe Nikulaj, që e ka zanafillën që në vitin 1997, por pa përjashtuar dhe probleme të tjera që mund të ketë pasur viktima, i cili për shumë kohë ka jetuar edhe jashtë shtetit. Ardian Nikulaj ishte i fundit që u vra më 19 prill 2023 në këtë seri të frikshme të nisur që në vitin 1997. Vrasja e Nikulajt dyshohet se u organizua nga Edmond Haxhia, djalë i dajës së Elton Lekstakajt, ndërsa ky i fundit është kushëri me Nikolin Lekstakaj. Policia thotë se Edmond Haxhia, për të vrarë Ardian Nikulajn pajtoi 5 të huaj, portugezin Ruben Saravia si ekzekutor dhe 4 britanikë në rolin e vëzhguesve. Hasmëria u tha se nisi në vitin 1997 kur në një shkëmbi zjarri në një karburant po në Balldre mes pjesëtarët të familjes Lekstakaj dhe të familjes Nikulaj u vra vëllai i Ardianit, Pëllumbi! Pak muaj më vonë u ekzekutuan Gëzim Lekstakaj dhe Laurent Gjetja, nip e dajë, teksa mblidhnin jonxhën në arë. Krimi i radhës ndodhi në vitin 1999 kur u ekzekutua Gjovalin Lekstakaj dhe u plagos rëndë Pjetër Lekstakaj, të gjitha ngjarje të pazbardhura.

Njoftimi i Policisë:

Dje, policia e Lezhës bëri me dije nëpërmjet një informacion shtesë në lidhje me ngjarjen e ndodhur më datë 19.7.2023, në Balldre të Lezhës, ku mbeti i vrarë me armë zjarri shtetasi N.M.(L). Në vijim të kontrolleve të kryera nga shërbimet policore në të gjithë territorin e rrethit të Lezhës me qëllim gjetjen dhe kapjen e autorëve, në fshatin Gjadër të njësisë administrative Dajç, në një parcelë arë, nga shërbimet e Policisë, është gjetur i djegur plotësisht një automjet tip “Benz”, i cili në shtator të vitit 2022, është denoncuar i vjedhur në Dimal të rrethit Berat. Nga këqyrja e automjetit, në brendësi të tij, janë gjetur një armë zjarri automatik dhe disa gëzhoja, të gjitha të djegura plotësisht. Arma e zjarrit e gjetur dyshohet të jetë arma që është përdorur për vrasjen e shtetasit N.M.(L). U bë sekuestrimi i tyre në cilësinë e provës materiale për tu dërguar për ekspertime. Nën drejtimin e prokurorisë, vijojnë veprimet hetimore procedurale të thelluara, për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.