Britania e Madhe do t’i paguajë Shqipërisë 4 milionë paund në vit për të rimarrë të burgosurit më të rrezikshëm

Britania do t’i paguajë Shqipërisë të paktën 4 milionë paund në vit për të marrë 200 nga të burgosurit e saj më të rrezikshëm sipas një marrëveshjeje të ratifikuar këtë javë.









Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do t’i japë Shqipërisë 5 milionë euro (4.4 milionë £) për të paguar për rinovimin e burgjeve, sigurinë shtesë, punëtoritë, pajisjet e rehabilitimit dhe trajnimin e rojeve.

Kjo vjen mbi 36.5 euro në ditë për të burgosur për të gjithë kohëzgjatjen e dënimit të tyre, që Ministria e Drejtësisë vlerëson se do të kushtojë 4 milionë funte në vit.

Do të ketë një grup të përbashkët mbikëqyrës për të parandaluar keqtrajtimin e të burgosurve. Qeveria shqiptare do të hartojë një raport vjetor për të burgosurit dhe kushtet e tyre, ndërsa qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të ruajë të drejtën për të kryer kontrolle fizike.

Çdo vend mund ta përfundojë marrëveshjen me njoftim me shkrim dy muaj.

Detajet gjenden në një dokument zyrtar, të parë nga The Telegraph, që finalizon marrëveshjen, të zbuluar për herë të parë nga kjo gazetë.

Mes 200 të transferuarve janë 17 të burgosur të përjetshëm, përfshirë Koci Selamaj, 36 vjeç, vrasësi i mësueses Sabina Nessa, 28 vjeç. Ai u burgos për të paktën 36 vjet për rrahjen dhe mbytjen e saj për vdekje në një park në juglindje të Londrës.

Ai ka vuajtur deri më tani vetëm dy vjet, që do të thotë që Britania e Madhe do t’i paguajë shqiptarët 400,000 £ për ta burgosur për 34 vitet e mbetura të dënimit të tij.

Kursimi i parave të tatimpaguesit

Ministria e Drejtësisë (MD) tha se marrëveshja do të kursente paratë e taksapaguesve, sepse kushton gati 40,000 £ në vit për të strehuar një të burgosur në Angli dhe Uells. Kjo do të ishte e barabartë me rreth 1.9 milionë paund për Selamajn.

Qeveria ka kërkuar garanci se të drejtat e njeriut të të burgosurve shqiptarë do të mbrohen, ndërsa shqiptarët kanë kërkuar që ata të paguhen për çdo grup “shumës” përpara se të pranojnë grupin e radhës të kriminelëve.

Masa është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të dëbuar shqiptarët e burgosur për krime në Angli.

Sipas një marrëveshjeje të veçantë, kriminelët shqiptarë do të lirohen gjithashtu deri në një vit më herët dhe do t’u jepen grante prej 1500 £ për risistemim nëse pranojnë të deportohen dhe të mos kthehen më në Angli.

Largimi i tyre do të ndihmojë në zbutjen e krizës për mbipopullimin e burgjeve, gjë që ka detyruar MD-në të mbajë shkelësit në qelitë e policisë dhe të lejojë lirimin e parakohshëm të qindra shkelësve nën shtetrrethimin e paraburgimit.

Erlin Hasa, 35 vjeç, i cili u burgos për vrasjen e një babai 43-vjeçar duke e goditur me thikë 62 herë në një rrugë në Birmingham, është një nga 15 vrasësit që do të hiqen për të vuajtur dekadat e mbetura të dënimit në burgjet shqiptare.

200 kriminelët përfshijnë edhe tetë përdhunues.