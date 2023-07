FOTO/ Aksidenti në Himarë, ky është viktima Renato Bushi: Të lënduar një shtetas anglez dhe çifti shqiptar

Personi në foto është shoferi i automjetit që mbeti viktimë e aksidentit të rëndë pranë fshatit Shën Vasil, në Himarë.









Sipas burimeve për Panorama TV, bëhet me dije se fuoristrada me të cilën ai po udhëtonte bashkë me 6 pasagjerë, 5 prej të cilëve të huaj dhe një shqiptar, ka dalë nga rruga dhe është përmbysur, duke u rrokullisur rreth 20 metra.

Të plagosur kanë mbetur të plagosur 2 shtetas të tjerë. Viktimë është një 40-vjeçar Renato Bushi, nga Saranda.

Ndërkohë një prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë në spital dhe Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Reagimi i Policisë:

Himarë/Informacion paraprak- Në fshatin “Shën Vasil” , Himarë, ka dalë nga rruga një automjet që drejtohej nga shtetasi R.B, 40 vjeç, banues në Sarandë.

Si pasojë e daljes së automjetit nga rruga ka humbur jetën drejtuesi i automjetit, shtetasi R.B. Si dhe janë dëmtuar dhe transportuar në spital për ndihmë mjekësore dy shtetas që ishin pasagjerë në këtë automjet. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë te rrethanave të ngjarjes.

Panorama online