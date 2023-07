“Janë gjetur teshat e trupit, celularët dhe 2 motoçikleta”/ Asnjë shenjë nga trupat e familjes së mbytur në Gramsh. Palombarët e RENEAS në veprim

Një tragjedi është ajo që ka ndodhur pasditen e sotme në Gramsh. 46 vjeçari me inicialet A.Z baba i 19-vjeçarit me inicialet R.Z dhe 14-vjeçarit me inicialet E.Z, së bashku me kushëririn e tyre 20-vjeçari me inicialet M.Z dyshohet të jenë mbytur në Liqenin e Hidrocentralit të Banjës në fshatin Drizë të Gramshit.









Palombarët e RENEAS kanë shkuar për të bërë të mundur gjetjen e tyre, megjithatë ende asnjë shenjë nga trupat.

Ato që janë gjetur deri më tani në buzë të liqenit janë dy motoçikleta, tre celularë dhe teshat e trupit.

Familjarët kanë deklaruar se janë futur në liqen për tu larë dhe nuk kanë dalë më.

Priten më shumë informacione.