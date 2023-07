Këngëtari legjendar Tony Bennett ka vdekur në moshën 96-vjeçare

Këngëtari amerikan i popit dhe xhazit Tony Bennett ka vdekur në moshën 96-vjeçare.









Bennett filloi të këndonte në moshë të re. Ai luftoi në fazat e fundit të Luftës së Dytë Botërore në këmbësorinë e Shteteve të Bashkuara.

Më vonë ai zhvilloi karrierën e tij artistike, nënshkroi një kontratë me Columbia Records dhe publikoi këngën e tij të parë e cila u bë hit në 1951 me titullin “Because of You”.

Pasuan hite të tjera, si “Rags to Riches” në fillim të vitit 1953. Kulmin e tij artistik e arriti në fund të viteve 1950 me disa albume të njohura si “The Beat of My Heart” dhe “Basie Swings, Bennett Sings”. Në vitin 1962, Bennett regjistroi këngën që e bëri atë të njohur gjerësisht të quajtur “I Left My Heart in San Francisco”. Karriera dhe jeta e tij personale pasuan një spirale të gjerë në rënie gjatë epokës rock. Megjithatë, Bennett u rikthye në fund të viteve 1980, duke nxjerrë disa albume që u bënë të arta.

Bennett vazhdoi të krijonte vepra të njohura dhe të mirënjohura edhe në shekullin e 21-të. Ai fitoi njohje për bashkëpunimet e tij me Lady Gaga, të cilat filluan me albumin “Dancing Cheek to Cheek” në vitin 2014. Të dy interpretuesit bënë turne së bashku për të promovuar albumin nga viti 2014 deri në 2015. Me publikimin e albumit të dytë të dyshes, “Love For Sale” në 2021, albumi më i gjatë në 2021, në top 2001, në top-001. grafikët. Bennett theu gjithashtu Rekordin Botëror Guinness për personin më të vjetër që publikoi një album me materiale të reja, 95 vjeç e 60 ditë.

Bennett ka fituar vlerësime të panumërta gjatë karrierës së tij, duke përfshirë 19 çmime Grammy (si dhe një çmim Grammy për performancën e përgjithshme në 2001) dhe 2 çmime Primetime Emmy duke shitur mbi 50 milionë disqe në mbarë botën.

Përsa i përket zgjedhjeve të tij muzikore, Bennett e përmblodhi qëndrimin e tij artistik në një intervistë të vitit 2010: “Unë nuk qëndroj hip për kompanitë e mëdha, nuk ndjek modën. Unë kurrë nuk këndoj një këngë të shkruar keq. Në vitet 1920 dhe 1930 pati një rilindje në muzikë që mendoj se është analoge me Rilindjen artistike. Cole Porter, Johnny Mercer dhe shumë të tjerë krijuan disa nga këngët më të mira të shkruara ndonjëherë. Këto janë klasikët dhe më në fund nuk trajtohen si muzikë e lehtë. Kjo është muzika klasike”.

Në shkurt 2021, u zbulua se Bennett ishte diagnostikuar me Alzheimernë vitin 2016. Falë përparimit të ngadaltë të sëmundjes së tij, ai vazhdoi të regjistrojë, turne dhe performojë deri në pensionimin e tij në gusht 2021 për arsye shëndetësore.