Nuk zgjatet afati i Komisionit të Reformës Zgjedhore/ Bardhi: Në shtator duhet gjetur një mënyrë për të ecur përpara. Gjiknuri: S’kthehemi në pikën 0

Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ranë dakord që të mos shtyjnë afatin e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore me bashkëkryetar Damian Gjiknurin dhe Enkelejd Alibeajn. Më 23 gusht këtij komisioni i përfundon afati, ndërkohë opozita akuzoi maxhorancën se pengoi punën dhe bllokoi reformën zgjedhore ndërsa për socialistët mungesa e veprimtarisë erdhi për shkak të probleme të opozitës dhe se komisioni nuk mund të kthehet në pikën 0.









Kuvendi nuk ka votuar për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Reformës Zgjedhore të cilit i përfundon afati më 23 Gusht 2023. Pas diskutimit mes mazhorancës dhe opozitës u vendos që të mos miratohet zgjatja e afatit të komisionit me bashkëkryetar Damian Gjiknuri dhe Enkelejd Alibeajn, dhe të bëhet një rivlerësim në Konferencën e Kryetarëve në Shtator, për të vendosur sesi do të veprohet për përshpejtimin e Reformës Zgjedhore.

“Ne nuk mund të lëmë parlamentin që të mos ketë komisionin e Reformës Zgjedhore. Kështu që e kuptoj kërkesën e zotit Bardhi, në shtator ata mund të vijnë me të njëjtin konsensus që kanë mes grupeve të tyre dhe ta diskutojnë në komisionin e reformës zgjedhore“, tha Toni Gogu, nënkryetar i grupit parlamentar të PS ndërsa ftoi kolegët të votojnë projektvendimin.

Gazment Bardhi iu përgjigj me tone të ashpra duke thënë se” E para Z. Gogu për turpin tuaj dhe tonin parlamenti ka qenë pa komision të reformës zgjedhore që në një vit ka zhvilluar vetëm dy mbledhje dhe ka bllokuar punën e reformës zgjedhore. E dyta znj. Kryetare unë mendova që këtë e sqaruam kur ju thatë që sa kohë që nuk ka konsensus maxhorancë opozitë kjo çështje nuk mund të votohet në 5 të mëngjesit. E treta Rendi i ditës që ne kemi marrë nuk e ka të parashikuar një pikë të tillë. Në emër të opozitës po tërhiqemi nga kërkesa që kemi bërë. Do ta miratoni pa konsensusin tonë? Doni të krijoni një komision vetëm me maxhorancën vazhdojeni bëjeni. Unë po flas për konsensus, doni ta hidhni në erë reformën zgjedhore, dakord, vazhdojeni. Unë po them do mblidhet konferenca e kryetarëve në shtator, në nisje të sesionit të ri, nën drejtimin tuaj, gjejmë mënyrën si e çojmë përpara reformën zgjedhore. Nëse doni ta mbani reformën të bllokuar, vazhdojeni miratoni në mënyrë të njëanshme”.

Për kreun e grupit të PD, në shtator do të duhet të shihet një mundësi tjetër për ta bërë komisionin të efektshëm. “Në emër të PD, Fatmir Mediu dhe Mesila Doda tërhiqemi nga kërkesa, doni ta bëni pa ne, bëjeni“, tha Bardhi.

“Nuk mund të tërhiqesh nga një komision i cili është funksional, që i mbaron mandati në fund të gushtit. Dhe në do të ktheheshin në pikën zero siç pretendohet këtu që të krijohet një komision nga e para në shtator do të thotë që ne vëmë në rrezik reformën zgjedhore. Nëse kemi dëshirë të bëjmë reformë zgjedhore komisionin e kemi aty. Komisioni nuk mund të rrijë peng i mosmarrëveshjeve që janë brenda opozitës. Opozita me të gjitha ngjyrat dhe rrymat e saj është e përfaqësuar aty. Mund të vini në shtator të shkarkoni një kryetar të vendosni një tjetër. Nuk përcakton maxhoranca se kush do jetë përfaqësuesi juaj në komision por një gjë është e sigurt. Ne nuk duam që ta ndërpresim Komisionin e Reformës Zgjedhore pasi do të kthehemi tek pika zero. Për thelbin dhe objektin kemi dakordësuar edhe me faktorët ndërkombëtar“, iu përgjigj bashkëkryetari i Komisionit Gjiknuri.

“Nuk bëhet fjalë për tërheqje, por për ta çuar përpara reformën zgjedhore. Unë e kuptoj që qëllimi i zotit Gjiknuri është për ta bllokuar reformën zgjedhore, është penguar puna, ka nevojë për të gjetur një mënyrë se si shkon përpara. Nuk i mbaron afati se kur nuk ka seancë dhe ndërpritet sesioni, pezullohet afati dhe ka afat deri në 23 shtator. Në shtator ne kemi mundësi të vendosim se çfarë do bëjmë se si do të shkojë puna“, iu përgjigj Bardhi dhe që mori dakordësinë e Gjiknurit dhe maxhorancës që komisioni të quhet funksional deri në shtator dhe më pas do të merrev vendimi për shtyrje.

Në fund të muajit gusht, OSBE-ODIHR pritet të zbardhë raportin me me gjetjet dhe rekomandimet për zgjedhjet vendore të 14 Majit. Kuvendi do të ketë të paktën dy javë kohë në shtator për të mbledhur Komisionin parlamentar për reformën zgjedhore dhe kërkojnë shtyrjen me 6 muaj të tjerë, për herë të dytë. Dy sesionet e para 6 mujore nuk prodhuan asgjë, ndërsa së fundi një grup partish të vogla opozitare të nisura nga Nisma Thurje kërkojnë ndryshime të sistemit zgjedhor në vend.