PD, akuza për pakt me krimin, legalizohet kanabisi mjekësor. Sherr mes Spahos e Braçes: “O qelbësirë”! Debatet në Kuvend

VALENTINA MADANI/ Komisioni Evropian vendosi të pezullojë programin më të rëndësishëm të ndihmës për Shqipërinë, me vlerë 112 milionë euro për Bujqësinë për shkak të dyshimeve për korrupsion.









Seanca e djeshme parlamentare u shoqërua me përplasje verbale me opozitës dhe mazhorancës. Shkak u bë u bë miratimi I ndryshimit të rendit të ditës, pasi u fut projektligji për Akademinë e Shkencave. Kryeparlamentarja Lindita Nikolla tha se ndryshimi i rendit të ditës u bë me 69 vota pro. Ndërkohë ishkryeministri Berisha shpalosi një banderole në Kuvend ku shkruhej ‘mafia e plehrave’. Përplasje pati edhe mes deputetit demokrat Gazment Bardhi dhe Nikollës.

Bardhi deklaroi se është e panevojshme që deputetët e opozitës të shoqërohen nga truprojat në foltore, ndërsa i kërkoi kryeparlamentares që të sjellë në seancë për interpelancë kryeministrin Edi Rama, për të dhënë llogari për aferën e inceneratorëve. Më I ashpër ishte Berisha:

“Nuk mund të hyjë në rend dite pa kaluar 48 orë miratim në komisione. Ti po bën një shkelje. Ëhtë e paimagjinueshme sjellja juaj nëse ligji dhe Kushtetuta thotë në mënyrë tekstuale se një ligj akt i turpshëm, provokim i ulët, shkelmim i Parlamentit. Po shkelmoni rregulloren me dy këmbë për interesat e Gjinushit”.

Berisha akuzoi kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikolla se po shkel rregulloren për interesa të treshes Rama-Doshi-Gjinushi. Sipas tij as Nikolla dhe as ministrat nuk kanë tagër për të folur për aferën e inceneratorëve, ndaj prania e Ramës sipas tij është e domosdoshme.

“Kushtetuta e parlamentit thotë në mënyrë tekstuale, se një ligj nuk mund të hyjë në rend dite pa kaluar 48 orë. Ti kryen një shkelje të rëndë ligjore të barabartë me banditët Rraja që rrihni qytetarët me shkopa bejsbolli. Si mund ti lejosh vetes ti, një gjë të tillë. Nëse ju doni të bëni këtë gjë, ndryshoni rregulloren e parlamentit me procedurën e saj, dhe pastaj zbatoni marrëveshjen RamaDoshi, Doshi-Rama dhe Gjinushi. Por ky është i turpshëm, është një akt i turpshëm kjo që bëni. Ky është një provokim i ulët, një shkelmim i ligjeve. Kur kryetarja e parlamentit që duhet të jetë mbrojtëse, zbatuese kryesore e rregullores, apo kushtetutës së parlamentit e shkelmon atë me dy këmbët, për interesat e Skënder Gjinushit, Tom Doshit dhe Edi Ramës, ky është fundi i këtij parlamenti. Kjo njëherë në radhë të parë. Kjo e para, e dyta, ai zotëria që nxin aty me mungesën e tij duhet të vijë në parlament.

Sot mbyllet parlamenti, mbyllet me faqe të zezë për shkakto tij, prandaj të vijë këtu e të dalë para shqiptarëve, sepse ka një mocion dhe një interpelancë për arratisjen nga vendi të numri 2 të qeverisë, akt i pashembullt në historinë e shtetit shqiptar në momentin që u kërkua nga drejtësia. Kurse ju, ngriheni kundër Kushtetutës, doni të rrëzoni të drejtën me vota këtu dhe ai nuk paraqitet në Kuvend. Kush do të flasë për zv/ kryeministrin? Do të flisni ju, jo ju s’keni tagër, do të flasin ministrat, jo ata nuk kanë tagër. Duhet të vijë kryeministri këtu para shqiptarëve të kërkojë të falur, të denoncojnë arratisjen e zëvendësit të tij dhe të japë dorëheqjen. Të japë dorëheqjen, kjo është rruga dhe këtë presin shqiptarët sot prej tij”,- theksoi Berisha.

Në mungesë të kryeministrit, përgjigjen nga qeveria për akuzat e opozitës për inceneratorët e dha ministrja Delina Ibrahimaj.

“Nuk paguhet asnjë para nga buxheti i shtetit për Fierin dhe Elbasanin. Njdërsa për tiranën është një fond kontigejcne në rast të paaftësisë paguese të Bashkisë së Tiranës, kjo është transparente. Nuk është e drejtë që të goditet MF, buxheti i shtetit apo vendimmarrja e qeverisë shqiptare në mënyrë të tillë nga opozita”, – deklaroi Brahimaj.

Por gjatë seancës së djeshme dy deputetët e maxhorancës dhe opozitës, Erion Braçe dhe Spaho u përfshinë në një debat në seancën e sotme plenare.

“Ti, yt at, jot ëmë, bashkë me atë ustain që mban aty… bëhuni bashkë dhe merrni një gërshërë…”, iu drejtua Brace deputetit të PDsë.

Por Spahoi u kundërpërgj duke thënë: “Qelbësirë, rrugaç…”. Deputeti socialist vijoi më tej: “Mblidhuni bashkë e merrni një gërshërë… dhe nuk keni për të gjetur kurrë një qindrakë në xhepin tim që të jetë e tjetër kujt”.

Pas një seancë maratonë, kuvendi I hapi dritën jeshile legalizimit të kanabisit mjekësor ndërsa opozita e akuzoi kryeministrin për marrëveshje me krimin.

Më herët Ish-kryeministri Sali Berisha ndërpreu mbledhjen e Grupit Parlamentar të PS-së që po zhvillohej në sallën plenare pak para fillimit të seancës së Kuvendit, duke ngritur para tyre disa parulla. “Dhe kjo është më e forta. S’ka mbledhje grupi më tani, mbylleni”. “Kanabistët në mbledhje grupi, vendosa flamurin e tyre në ballkon”- deklaroi Berisha duke e shoqëruar më video.