Pushimet në mal: Çfarë të bëni në rast aksidentesh?

Numri i atyre që preferojnë malin më shumë sesa detin po rritet, por edhe rrezikshmëria ndaj lëndimeve është më e madhe. Këtu janë disa nga këshillat e ekspertit i cili shpjegon se çfarë duhet bërë në rast të rënies, ndrydhjeve dhe frakturave që mund të ndodhin gjatë pushimeve tuaja.









Aksidentet në male çfarë të mbani në çantën tuaj të shpinës

Para se të largoheni, do të ishte e dobishme të vendosni në çantën e shpinës atë që ju nevojitet në rast aksidenti: « Pak akull të thatë , atë sintetik që nuk zë shumë vend në çantë shpine, por i cili mund të jetë veçanërisht i dobishëm në rast nevoje. Një fashë elastike , për t’u përdorur në rast ndrydhjeje. Është e qartë se, nëse do të ishte një frakturë, do të ishte e vështirë të vazhdohej udhëtimi, por nëse lëndimi është i lehtë, atëherë do të ishte e mundur, duke imobilizuar gjymtyrën e goditur. Shkopinjt klasikët të ecjes mund të jenë shumë të dobishme. “Edhe një qetësues i thjeshtë i dhimbjeve pa recetë, i bazuar në ibuprofen ose ketoprofen, mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjes deri në gjysmë të rrugës”, vazhdon doktori.

Mos anashkaloni një aksident të vogël

“Këshilla ime është të mos lini pas dore dëmtimet, qoftë edhe ato që duken të lehta, pra pa fraktura. Në fakt, shpesh ndodh që kur ju merrni një ndrydhje prireni të prisni që dhimbja të largohet vetë, ndoshta duke marrë një anti-inflamator sipas zgjedhjes suaj, i cili duhet shmangur për të shmangur komplikimet apo shqetësimet më vonë – shpjegon eksperti.

Aksidentet në male: Rëndësia e parandalimit

Përveç aksidenteve krejtësisht të rastësishme është e mundur të zvogëlohet mundësia për të hasur pasoja të pakëndshme gjatë pushimeve malore: «Të gjitha aktivitetet rrezikohen nga lëndimi nëse praktikohen pa kujdes dhe pa përgatitjen e duhur sportive, por përgatitje e thjeshtë gjimnastike. Stërvitja është receta më e mirë për të shmangur prishjen e pushimeve tuaja. Nëse nuk doni të abonoheni në palestër, mund të stërviteni edhe në shtëpi: vetëm 15/30 minuta ushtrime në ditë janë të mjaftueshme për të zhvilluar dhe mbajtur në formë trupin tuaj”, përfundon eksperti.