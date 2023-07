Ricky Martin ndez “Sheshin Skëndërbej”, ylli botëror përshëndet me fjalët shqip: Nuk është hera e fundit që do të jem para jush! Do t’i tregoj botës për popullin e bekuar

Ylli botëror, Ricky Martin i cili prej dy ditësh ka mbërritur në Tiranë ka nisur koncertin live në ‘Sheshin Skëndërbej’.









Në nisje të performancës, ylli botëror ka përshëndetur gjithë spektatorët që ishin grumbulluar i ka përshëndetur në gjuhën shqipe me të cilat zgjodhi të na tregojë që nuk do të jetë hera e fundit që do të performojë para publikut shqiptarë.

Ndër të tjera artisti me famë botërore tha se do i tregoj botës për Shqipërinë dhe popullin e bekuar.

“Nuk do të jetë hera e fundit që do jem para jush, do të vi të qëndroj gjatë do ti vizitoj të gjitha qytetet dhe do ti tregoj botës për Shqipërinë, jeni popull i bekuar”-është shprehur ylli botëror.

