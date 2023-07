Video/ Refik Halili bën premtimin për superpremio pas fitores:Të gjithë bonusin që vjen nga Beshiktashi do….

Kualifikimi në turin e dytë të Ligës së Konferencës i Tiranës ka sjellë entuziaëm në radhët e bardhebluve pasi bëhet fjalë për një suskes për prestigj, por edhe për një bonus të rëndësishëm ekonomik për klubin. Tashmë, në vend të 250 mijë eurove që përfitonin deri më sot bardheblutë, ata do të përfitojnë minimalisht 550 mijë euro nëse eliminohen në fazën tjetër.









Aty, përballë kanë gjigandët e Beshiktashit, por presidenti Halili mendon se skuadra ka entuziazmin dhe potencialin për të bërë çudinë edhe përballë një ekipi kaq të njohur. Ndaj pas sfidës së sotme, ai është ulur në dhomat e zhveshjeve dhe u ka bërë një premtim të madh futbollistëve për një superpremio.

“Të gjithë bonusin që vjen nga Kupat e Europës me Beshiktashin merreni ju”, u tha Halili futbollistëve, duke bërë që të shpërthente entuziazmi mes tyre,

Bonusi në fjalë, pra nëse skuadra kalon turin përballë Beshiktashit, do të ishte një shifër prej 300 mijë eurosh, në bazë të bonuseve që ka caktuar UEFA për çdo raund në kompeticonet europpiane, më saktësisht në Ligën e Konferencës.

Nëse Tirana do të kalonte në turin e tretë dhe në rastin më të keq eliminohej aty, klubi do të siguronte minimalisht 850 mijë euro, nga 550 mijë që ka të garantuara tani. Diferencë që sipas premtimit të Halilit, do të shkojë në xhepat e futbollistëve nëse ia dalin të bëjnë realitet një rezultat të bujshëm.