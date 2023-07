Bukuroshja braziliane Izabel shfaqet seksi në Mykonos (Video+Foto)

Izabel Goulart duket se ka rënë në dashuri me verën greke, pasi bukuroshja braziliane nuk mungon asnjëherë të ndajë momentet e saj nga Mykonos me miliona ndjekësit e saj. Modelja seksi zbarkoi edhe një vit në ishullin me erë dhe nuk ka reshtur së postuari video dhe foto të saj në ishull në rrjetet sociale.









Ish-engjëlli i Victoria’s Secret ka postuar foto nga festa e ditëlindjes së të dashurit të saj në Mykonos më 9 korrik, ku janë argëtuar me miqtë. Vihet re se Isabel dhe Kevin udhëtojnë për në Mykonos dhe ndodhen në ishull çdo vit.

Më vonë, ajo postoi një video të saj duke notuar në ujërat blu të ishullit me erë, e veshur me maskë dhe rrokullisje.

Në postimin e radhës ajo ka pozuar me rroba banje margarita dhe syze dielli. Dhe së fundi, të martën, më 18 korrik, ajo ka postuar një tjetër foto të saj nga ishulli, në të cilën ka pozuar e veshur me një kapele gjigante.

Shikoni fotot

