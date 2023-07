E premtja e zezë me 11 viktima, reagon Berisha: Si në një vend pa shtet, indiferencë kriminale për sigurinë në vend

E premtja ishte një ditë e zezë për Shqipërinë, pasi 11 persona humbën jetën, ku vetëm 4 prej tyre ishin anëtarë të një familje që u mbytën në liqenin e Banjës në Gramsh, ndërsa të tjerët humbën jetën nëpër aksidente. Për këtë situatë ka reaguar edhe ish-kryeministri Sali Berisha, i cili ka ngritur shqetësimin e mungesës së sigurisë në ujërat e vendit.









Berisha ndalet tek ngjarja në Gramsh, ku humbën jetën babai me dy djemtë dhe nipin. Sipas tij kjo tragjedi e madhe familjare, që ka tronditur thellë shoqërinë ishte plotësisht e parandalueshme, në rast se do ushtroheshin përgjegjësitë shtetërore.

“Një e premte e zezë me 11 viktima, si në një vend pa shtet. Të dashur miq, dje ishte një ditë tragjike në ujërat shqiptare dhe jo vetëm në to. Në ujërat e liqenit të Banjës u mbytën Arben Zogu, 46 vjeç, me dy djemtë e tij, Rubensin Zogu, 19 vjeç dhe Estin Zogu 14 vjeç, si dhe kushëririn e tyre Melsi Zogu, 20 vjeç. Kjo tragjedi e madhe familjare, që ka tronditur thellë shoqërinë tonë ishte plotësisht e parandalueshme, në rast se do ushtroheshin përgjegjësitë shtetërore, për përdorimin e liqenit për qëllime turistike, plazhi dhe noti. Por shteti, për qytetarët nuk ekziston.

Duke shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes dhe banorëve të Gramshit, për këtë tragjedi të rëndë familjare, dënoj me ashpërsinë më të madhe indiferencën kriminale, për sigurinë në ujërat e vendit, që shprehet kudo dhe në të gjitha fushat, ndërsa dje ka patur edhe 7 viktima të tjera në ujëra, rrugë, kabina elektrike etj”, shkruan Berisha.