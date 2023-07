Pse burrat bien në gjumë pas seksit, sipas shkencës!

Me orgazmën, një mori hormonesh çlirohet nga truri që redukton stresin dhe nxit relaksimin. Megjithatë, janë burrat ata që e manifestojnë më shumë këtë efekt. Si ka mundësi?









“Hormoni që lëshohet kur arrihet orgazma – shpjegon Dr. Sue Carter, – është i lidhur me reduktimin e stresit, reduktimin e mbrojtjes dhe nxitjen e palëvizshmërisë së patrembur. Të shtrihesh natën dhe të mos e kesh trurin të zënë duke menduar për problemet ose gjërat që duhet të bësh të nesërmen është gjendja ideale për gjumë cilësor”

Roli kryesor i prolaktinës

Prolactina luan një rol kyç në këtë proces, i cili nga njëra anë nxit një gjendje përgjumjeje dhe nga ana tjetër një rënie të ngjalljes pas seksit. Njerëzit me nivele më të larta të prolaktinës janë zbuluar se kanë përgjumje më të madhe gjatë ditës, duke sugjeruar një lidhje të fortë midis hormonit dhe nevojës për gjumë. Studimet në fakt kanë treguar se ndjenja e gjumit mund të ndodhë edhe me masturbimin, edhe pse përgjigja hormonale përmirësohet kur bën seks me një partner, pasi ndjenjat e afërsisë dhe intimitetit që favorizojnë gjumin hyjnë gjithashtu në lojë.

Pse ndodh më shumë me meshkujt?

Shkenca ka treguar se përgjumja pas seksit është më e shpeshtë te burrat sesa te gratë, gjë që përputhet me stereotipin se meshkujt bien në gjumë shpejt pas seksit. Sipas disa studiuesve, ky ndryshim mund të jetë për shkak të hendekut të orgazmës që i referohet faktit se mesatarisht gratë arrijnë orgazmën shumë më rrallë se burrat. Kjo nuk është një legjendë, por një fenomen social konfirmon shifrat. Ndërsa mbi 90% e meshkujve zakonisht arrijnë orgazmën gjatë seksit, më pak se 50% e grave përjetojnë rregullisht orgazëm gjatë seksit, dhe vetëm 6% arrijnë gjithmonë një orgazëm gjatë marrëdhënieve seksuale.