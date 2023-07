Putini forcon kontrollin mbi Afrikën pasi ‘vrau’ marrëveshjen e grurit në Detin e Zi

Udhëheqësit afrikanë kanë hezituar prej kohësh të kritikojnë Rusinë dhe tani që presidenti Vladimir Putin ka shkatërruar një marrëveshje për të lejuar Ukrainën të eksportojë grurë, ata e dinë se janë më të varur se kurrë nga bujaria e Moskës për të ushqyer miliona njerëz që rrezikojnë të mbeten të uritur.









Pasi e anuloi paktin të hënën, Moska filloi katër net sulmesh në portet ukrainase të Odesës dhe Chornomorsk – dy objekte jetike të eksportit – duke dëmtuar infrastrukturën e tregtarëve globalë dhe ukrainas dhe duke shkatërruar 60,000 tonë drithë. Në sulmin e fundit, të enjten mbrëma, një breshëri raketash Kalibr goditi hambarët e një ndërmarrje bujqësore në Odesa.

“Vendimi i Rusisë për të dalë nga Iniciativa e Kokrrave të Detit të Zi është një goditje me thikë në shpinë”, shkroi në Twitter Abraham Korir Sing’Oei, një zyrtar i lartë i ministrisë së jashtme nga Kenia, një nga vendet afrikane që ka marrë donacione me pleh rus në muajt e fundit.

Rritja që rezulton në çmimet globale të ushqimeve “ndikon në mënyrë disproporcionale vendet në Bririn e Afrikës të ndikuar tashmë nga thatësira”, shtoi ai.

Megjithatë, Sing’Oei’s ishte një zë i vetmuar. Në vend që të qortojnë Moskën, liderët afrikanë kanë qëndruar kryesisht të heshtur ndërsa përgatiten të marrin pjesë në një samit të organizuar nga Putin në Shën Petersburg javën e ardhshme. Kjo pason një mision afrikan të udhëhequr nga presidenti i Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa muajin e kaluar në Kiev dhe Shën Petersburg në një përpjekje për të ndërmjetësuar paqen.

Aksionet diplomatike vështirë se mund të jenë më të larta.

Putini do të bënte një vizitë të kthimit në Afrikë muajin e ardhshëm për të marrë pjesë në një samit të ekonomive në zhvillim BRICS në Johannesburg. Ai udhëtim është anuluar, megjithatë, “me marrëveshje reciproke” për të shmangur ekspozimin e shefit të Kremlinit ndaj rrezikut të arrestimit sipas një aktakuze për krime lufte të lëshuar nga Gjykata Penale Ndërkombëtare në Hagë.

Pa Iniciativën e Kokrrave të Detit të Zi, një marrëveshje e ndërmjetësuar një vit më parë nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia që i mundësoi Ukrainës të eksportonte 33 milionë tonë metrikë drithëra dhe fara vajore, shumë qeveri afrikane tani nuk kanë ku t’i drejtohen tjetër përveç Rusisë.

“Do të bazohet në rreshtime politike”, tha Samuel Ramani, akademik me bazë në Oksford dhe autor i një libri mbi ndikimin e rigjallëruar të Rusisë në Afrikë.

Duke krahasuar taktikat e Rusisë me shantazhin, Ramani shtoi: “Ata do të ofrojnë grurë falas për disa, do t’u shesin të tjerëve. Është diplomaci e plotë e grurit.

Asnjë marrëveshje

Rusia tha të hënën se nuk do të garantonte më sigurinë e anijeve që kalojnë nëpër një korridor tranzit pasi njoftoi tërheqjen e saj zyrtare nga marrëveshja, duke deklaruar se veriperëndimi i Detit të Zi është edhe një herë “përkohësisht i rrezikshëm”. Ai pasoi duke kërcënuar se do të gjuante të gjitha anijet që shkojnë përtej Detit të Zi në portet ukrainase, duke shkaktuar një paralajmërim nga Kievi se do të bënte të njëjtën gjë për të gjitha anijet që lundrojnë në portet e Detit të Zi të kontrolluara nga Rusia.

Gjatë 12 muajve që funksionoi, marrëveshja e drithit ndihmoi në uljen e çmimeve globale të ushqimeve deri në 20 për qind nga kulmi i vendosur pas pushtimit të plotë të Rusisë në shkurt 2022. Ajo gjithashtu u siguroi agjencive të ndihmës furnizime jetike.

Megjithatë, Rusia vazhdimisht pretendoi se nuk i ka parë përfitimet e marrëveshjes së zgjatur tre herë.

Megjithëse sanksionet perëndimore krijojnë përjashtime për ushqimin dhe plehrat, Kremlini argumenton se sanksionet që synojnë individët rusë dhe bankën e tij shtetërore bujqësore po pengojnë eksportet e saj, duke kundërshtuar kështu një marrëveshje të dytë të rënë dakord korrikun e kaluar, sipas së cilës OKB-ja u angazhua për të lehtësuar këto eksporte për një periudhë trevjeçare.

Kremlini tha të mërkurën se do të rifillonte bisedimet për marrëveshjen e grurit të Detit të Zi vetëm nëse OKB-ja zbaton këtë pjesë të marrëveshjes brenda tre muajve të ardhshëm.

Lufta propagandistike

Një tjetër nga kritikat e Moskës është se ngarkesat e drithit ukrainas janë drejtuar kryesisht në vendet e pasura; jo për ata në Afrikë dhe Azi që mbajnë peshën kryesore të krizës globale të ushqimit.

Gjatë vitit të kaluar, një e katërta e të gjithë drithërave dhe farave vajore të dërguara sipas iniciativës janë drejtuar në Kinë, marrësi më i madh, ndërsa rreth 18 për qind shkuan në Spanjë dhe 10 për qind në Turqi, sipas të dhënave të OKB.

Megjithatë, kjo nuk është e gjithë historia. Të dhënat tregtare nga Banka Botërore tregojnë se një pjesë e madhe e grurit të eksportuar në Turqi përpunohet dhe rieksportohet, si miell, makarona dhe produkte të tjera, në Afrikë dhe Lindjen e Mesme.

Më e rëndësishmja, të gjitha drithërat që derdhen në tregjet globale ul çmimet, kudo që të përfundojë, kundër OKB-së dhe të tjerëve.

“Nuk është çështja se ku shkon në fakt ushqimi i Detit të Zi; është çështja që ai të [ulë] çmimet ndërkombëtare, kështu që nëse jeni një vend i pasur apo i varfër, ju mund të përfitoni”, tha Arif Husain, kryeekonomist i Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së, duke folur në një ngjarje mbi Iniciativën e Drithërave të Detit të Zi në Romë së fundmi.

Këto argumente kanë qenë në qendër të një beteje propagandistike mujore midis Moskës dhe Kievit mbi atë se kush mund të pretendojë me të drejtë se po ushqen botën dhe kush është përgjegjës për rritjen e çmimeve të ushqimeve.

Pas pushtimit rus të Ukrainës vitin e kaluar, narrativa e Kremlinit – se sanksionet perëndimore duhet të fajësohen – u përhap shpejt në shumë pjesë të Afrikës.

Ukraina u përpoq ta kundërshtonte këtë me një program ushqimor humanitar, Grain nga Ukraina, i nisur në nëntor 2022, por ngarkesat me plehra të dhuruara në vende, përfshirë Malavi dhe Kenia, shërbyen për të ëmbëlsuar mesazhin e Kremlinit.

“Një mik i vërtetë nuk njeh mot. Një mik i vërtetë vjen në shpëtim kur keni më shumë nevojë për të. Dhe ju sapo na e demonstruat këtë”, tha ministri i Bujqësisë i Malavi, Sam Dalitso Kawale, pasi mori një dhuratë pleh nga firma ruse Uralchem ​​në mars.

Ndjenja e thumbimit

Tani, vende si Malavi kanë nevojë për miq në Moskë më shumë se kurrë. Jo vetëm që fundi i marrëveshjes së drithit i shkëput ata nga rrjedhat e grurit ukrainas, duke i lënë ata të varur nga furnizimet ruse, por gjithashtu i shtyn çmimet.

Tërheqja e Moskës nga marrëveshja nuk ka gjasa të ketë të njëjtin ndikim mbi çmimet si pushtimi i saj në shkallë të plotë në shkurt 2022. Gjatë vitit të kaluar, Ukraina ka hapur rrugë alternative të eksportit dhe një ngadalësim i dërgesave që lëvizin sipas iniciativës nënkuptonte gjithashtu se tregjet e mallrave kishin pritur që Moska të largohej nga marrëveshja.

Ndërsa Ukraina mund të vazhdojë të eksportojë grurë përmes rrugëve alternative, këto vijnë me kosto shtesë logjistike dhe transporti, duke shtrydhur çmimet për fermerët ukrainas, në njërën anë dhe duke rritur kostot për blerësit, në anën tjetër.

Për vendet e pasigurta nga ushqimi në Bririn e Afrikës, edhe një rritje e vogël e çmimeve mund të sjellë katastrofë, tha Shashwat Saraf, drejtor i urgjencës në Afrikën Lindore për Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit (IRC).

Prodhimi vendas ka rënë mes konflikteve dhe thatësirës së rëndë, duke e lënë rajonin gjithnjë e më të varur nga importet ushqimore dhe ndihma ushqimore. Si i tillë, çmimet më të larta të ushqimeve do të godasin rëndë, tha ai, duke shtuar se tregtarët tashmë raportojnë se “ndiejnë majë”.

Me rritjen e kostos së ushqimit, IRC dhe organizatat e tjera humanitare do të detyrohen ose të zvogëlojnë numrin e njerëzve që ofrojnë transferta në para ose të ulin vetë vlerën e tyre – dhe kjo në një kohë kur numri i njerëzve të pasigurt ushqimor po rritet, tha Saraf. “Kur ne duhet të zgjerojmë mbulimin tonë, ne në fakt do ta zvogëlojmë [atë].”

Shuplaka në fytyrë

Udhëheqësit afrikanë që marrin pjesë në samitin e Putinit javën e ardhshme do të heshtin për çështje të tilla, parashikoi Christopher Fomunyoh, drejtor rajonal afrikan në Institutin Kombëtar Demokratik të SHBA për Çështjet Ndërkombëtare dhe një nga ambasadorët e Grain nga Ukraina i emëruar nga Kievi.

Por ata nuk duhet të kthehen përsëri duarbosh, tha ai. Ndërprerja e marrëveshjes së grurit nga Rusia, pas vizitës së udhëhequr nga Afrika e Jugut në Shën Petersburg, është një “shuplakë në fytyrë”, tha Fomunyoh për POLITICO. “Besueshmëria e tyre tani është në rrezik. Dhe shpresa ime është se ata do të duhet të flasin për të mos humbur më tej kredibilitetin me popullsinë e tyre.”

Në vitin 2022, narrativa e Rusisë ishte dominuese në Afrikë, por kjo ka ndryshuar ngadalë gjatë këtij viti, shpjegoi ai, duke shtuar se afrikanët kishin filluar të shihnin përmes propagandës së Moskës.

“Ka gjithmonë një vonesë kohore”, tha Fomunyoh. “Por ndjenja ime është se në ditët dhe javët në vijim, njerëzit do të shohin shumë qartë [që] shkatërrimi i infrastrukturës në Odessa, shkatërrimi i stoqeve, grurit dhe drithit në Chornomorsk po kontribuon në mungesë dhe inflacion të çmimeve.”